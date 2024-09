Igor Herbut trafił do szpitala. Operację odkładał do samego końca!

LemOn: Popularność zawdzięczają programowi "Must Be The Music"

Igor Herbut (33 l.) w 2011 roku razem ze swoim kuzynem, Adamem Horoszczakiem, wziął udział w przesłuchaniach do programu "Must Be The Music". Przed kolejnymi etapami dość spontanicznie założył zespół LemOn. Grupa niespodziewanie dostała się do finału i wygrała program. Kilka miesięcy później do sprzedaży trafiła debiutancka płyta LemOn. W 2020 roku Herbut wydał pierwszy solowy album. Nie oznacza to jednak, że przestał koncertować ze swoim zespołem. W listopadzie ubiegłego roku ukazał się piąty album grupy. Od tamtej pory muzycy intensywnie koncertują.

Utalentowany muzyk bardzo rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zazwyczaj wrzuca zdjęcia związane z karierą. Niedawno dodał jednak relację, która zaniepokoiła jego fanów. Igor Herbut nagrywał bowiem ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że od pewnego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, a dokładnie z przepukliną.

Chociaż doskwierała mu od kilku miesięcy i lekarze zalecali operację, to artysta nie chciał przerywać trasy koncertowej. Zabieg odkładał niemal do ostatniej chwili. W nagraniu przyznał, że cieszy się z ukończonej trasy.

Super sztos, że się udało zagrać ten sezon. To jest ekstra. Naprawdę, daliśmy radę. Ja nie oszczędzałem się, no i... ekstra. Człowiek się chyba stresuje... ściskam wszystkich - powiedział przed operacją.

Herbut ma nadzieję, że uda mu się wrócić do pełni zdrowia przed 27 września. To wtedy ma się odbyć wyjątkowy koncert z okazji dziesięciolecia płyty "Scarlett".

"Must Be The Music": Odwołane przesłuchania

Zespół LemOn zyskał popularność dzięki programowi "Must Be The Music". Show Polsatu po latach przerwy wraca na antenę stacji. Obecnie trwają przygotowania do nowej edycji. Piętnasty sezon ma trafić na ekrany telewizorów na wiosnę. Niestety, przez sytuację na południu kraju, zostały odwołane castingi, które miały odbyć się we Wrocławiu oraz w Katowicach. We wtorkowe popołudnie na social mediach programu oraz stacji pojawiło się pilne oświadczenie.

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. W obliczu tragedii, która spotkała wielu ludzi oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić terminy i miejsca castingów do Must Be the Music (...). Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi Poszkodowanymi w wyniku powodzi i ich najbliższymi - można przeczytać w oświadczeniu.

