Polsat wydał pilne oświadczenie. "Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie"

"Must Be The Music" wraca na antenę Polsatu

Podczas majowego Polsat Hit Festiwal Edward Miszczak poinformował o powrocie lubianego programu. "Na wiosnę przyszłego roku wraca 'Must Be The Music'. Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - mówił Miszczak.

"Must Be The Music" był jednym z flagowych programów stacji. Emitowany był od 2011 do 2018 roku. Muzyczne show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze.

To właśnie w tym programie swoja karierę zaczął Enej. Zespół zwyciężył w premierowym sezonie "Must Be The Music". W 2011 roku zobaczyli reklamę zachęcającą do udziału w castingu. Z lekkimi obawami postanowili spróbować swoich sił. Ryzyko zdecydowanie się opłaciło.

Trwają ostre przygotowania do 12. edycji "Must Be the Music". Program zobaczymy w telewizji wiosną 2025 roku. Na fotelach jurorów zasiądą Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Natalia Szroeder. Z kolei role prowadzących przejmą Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

"Must Be The Music": Odwołane castingi do programu

Obecnie na castingi zgłaszają się wokaliści z całej Polski. Na przesłuchanie w Warszawie przybyły tłumy potencjalnych uczestników. Za kilka dni miały odbyć się kolejne castingi. Tym razem w Katowicach oraz Wrocławiu. We wtorkowe popołudnie na social mediach programu oraz stacji pojawiło się pilne oświadczenie. Produkcja "MBTM" poinformowała w nim o odwołaniu najbliższych przesłuchań.

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. W obliczu tragedii, która spotkała wielu ludzi oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić terminy i miejsca castingów do Must Be the Music, które miały się odbyć w niedzielę 22.09 we Wrocławiu i w poniedziałek 23.09 w Katowicach. Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi Poszkodowanymi w wyniku powodzi i ich najbliższymi - można przeczytać w oświadczeniu.

Nowy termin katowickiego castingu to 28 września. Dzień później będzie można zgłaszać się na przesłuchanie w Warszawie. Na razie nie wiadomo, co z przesłuchaniem we Wrocławiu. Pod oświadczeniem zaroiło się od komentarzy. Większość fanów popiera decyzję producentów.

Zmiany w "Must Be the Music"