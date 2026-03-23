Ikona polskiego rocka na scenie po raz ostatni! Poznaliśmy szczegóły pożegnalnego koncertu

Dominika Bany
2026-03-23 15:13

Jedna z najbardziej oryginalnych i niezależnych postaci polskiej muzyki rockowej. Kompozytor, basista, wokalista i autor tekstów, który od ponad czterech dekad konsekwentnie idzie własną drogą. Artysta związany z Wrocławiem, gdzie się urodził i gdzie rozpoczęła się jego muzyczna historia. To tam właśnie Lech Janerka zagra swój ostatni koncert.

Autor: Roman Bosiacki/ Materiały prasowe

Na przełomie lat 70. i 80 Lech Janerka założył legendarny zespół Klaus Mitffoch. Jedyny album grupy – uznany dziś za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka – na trwałe zapisał się w historii muzyki. Po rozwiązaniu zespołu Janerka rozpoczął działalność solową, wydając w 1986 roku album „Historia podwodna”. Od tego momentu konsekwentnie buduje własny, niepowtarzalny język muzyczny, łączący rock, elektronikę i nieoczywiste rozwiązania brzmieniowe z charakterystycznymi, pełnymi ironii i neologizmów tekstami Janerka wymyka się prostym klasyfikacjom.

Na swoim koncie ma wiele ważnych albumów, w tym „Ur”, „Bruhaha”, „Dobranoc”, „Fiu Fiu”, „Plagiaty” oraz wydany po latach przerwy album „Gipsowy odlew falsyfikatu”. Wiele utworów artysty – takich jak „Konstytucje”, „Ta zabawa nie jest dla dziewczynek”, „Jezu jak się cieszę”, „Rower” czy „Strzeż się” – na stałe weszło do kanonu polskiej muzyki.

Muzyka rockowa lat 90-tych - Polska. Tak brzmiał rodzimy rock w tej dekadzie!

Szczegóły ostatniego koncertu Lecha Janerki

W 2023 roku po ukazaniu się długo wyczekiwanej (18 lat) płyty artysty "Gipsowy odlew falsyfikatu”, wydawało się, że za chwile powstanie kolejna płyta i że powrót do koncertowania będzie trwał kolejne lata. Ten refleksyjny album został bardzo ciepło przyjęty przez fanów i krytyków (m.in. wyróżniono go jako polską płytę roku w redakcyjnych plebiscytach "Polityki" i "Gazety Wyborczej”, „Onetu”jak i branży -5 Fryderyków). Ale Lech Janerka postanowił zakończyć w tym roku działania koncertowe.

Podczas wyjątkowego koncertu w sali NFM, który odbędzie się 2 października, artysta zaprezentuje najważniejsze utwory ze swojej wieloletniej kariery. Będzie to spotkanie z muzyką jednego z najbardziej niepokornych twórców polskiej sceny – pełne refleksji, charakterystycznego humoru i niepowtarzalnej atmosfery.

Koncert we Wrocławiu będzie miał szczególny charakter. W swoim rodzinnym mieście artysta podziękuje publiczności za lata towarzyszenia mu na estradowej drodze – muzyką.

Polecany artykuł:

Ten utwór był prawdziwym hitem w latach 80. Lech Janerka: "Nie lubiliśmy go"
