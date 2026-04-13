Ilona Felicjańska pokazała efekt zabiegu plastyki powiek. Drastyczne zdjęcia

Ilona Felicjańska wycięła sobie powieki!

Ilona Felicjańska uważana jest za jedną z najpiękniejszych Polek. Była modelką i jako miss odnosiła sukcesy w konkursach piękności. Wydawałoby się, że takie osoby nie martwią się o wygląd, ale to oczywiście nie prawda. Każdy ma swoje kompleksy. W przypadku Felicjańskiej były to opadające powieki. Z tego względu pod koniec marca modelka poddała się blefaroplastyce powiek. Powodem nie była tylko estetyka, ale też wzrok!

Świat jest piękny i dużo mam jeszcze do zobaczenia. Dlatego chcę zwiększyć zakres swojego widzenia. W tym wlaśnie celu odbyłam wczoraj bardzo szczegółową rozmowę ze specjalistami. Blefaroplastyka powiek (plastyka powiek) to małoinwazyjny zabieg chirurgiczny usuwający nadmiar zwiotczałej skóry, tkanki tłuszczowej oraz fragmenty mięśnia z okolic oczu. Celem jest odmłodzenie spojrzenia, usunięcie opadających powiek („worków”) oraz poprawa pola widzenia. Efekty obejmują wygładzenie skóry i redukcję zmarszczek. Takie pożyteczne z przyjemnym zarazem - tłumaczyła się z zabiegu Ilona Felicjańska.

Ilona Felicjańska pokazała efekt zabiegu

Ilona Felicjańska może już ocenić efekt zabiegu wycięcia części powiek. Efektem pracy pochwaliła się klinika, która opublikowała zdjęcia i opis.

To dopiero początek procesu. Teraz potrzebna jest chwila, aby opuchlizna całkowicie ustąpiła i skóra mogła w pełni się wygoić. Na kolejnej wizycie spotkamy się, aby popracować nad bliznami. Tak, by były praktycznie niewidoczne, a efekt końcowy był jak najbardziej naturalny - pisze lekarz medycyny estetycznej Katarzyna Gintowt -Juchniewicz.

Ilona Felicjańska jest zachwycona!

Ilona Felicjańska jest zachwycona efektem. Pod wspomnianym wcześniej postem zostawiła komentarz z podziękowaniami.

Jestem zaskoczona i zachwycona tak szybko widocznym efektem - napisała modelka.

