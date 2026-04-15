TVN sięga po światowy hit. "Taskmaster" pojawi się w Polsce. O co chodzi w tym programie?

TVN Warner Bros. Discovery rozszerza swoją ofertę programową o kolejny głośny międzynarodowy format. Po "The Traitors. Zdrajcach" oraz "The Floor" stacja sięga tym razem po "Taskmaster" - komediowe show, które od lat święci triumfy na rynkach całego świata. Produkcja powstanie we współpracy z Constantin Entertainment Polska i ma zadebiutować na antenie jesienią, w prime time.

Zobacz także: Uczestnik "The Floor" wytatuował sobie znaną polską piosenkarkę! Opowiedział o swojej motywacji

Czym jest "Taskmaster"?

Format stworzył Alex Horne - brytyjski komik i autor, a za jego produkcję i dystrybucję odpowiada firma Avalon. Formuła programu jest prosta, ale uzależniająca: pięcioro uczestników - komików, aktorów i wyrazistych osobowości - zmaga się z niekonwencjonalnymi zadaniami, które wymagają kreatywności, pomysłowości i gotowości na zaskoczenie. Pozornie błahe wyzwania prowadzą do zupełnie nieprzewidywalnych efektów.

Kluczową postacią jest tytułowy Taskmaster - gospodarz i najwyższy arbiter programu, którego oceny są niepodważalne. Towarzyszy mu Asystent, czuwający nad przebiegiem zadań zarówno w studiu, jak i w terenie. To właśnie relacja między tymi dwiema rolami - pełna hierarchii, humoru i napięcia - stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów całego show.

Globalny fenomen z miliardami wyświetleń

Skala sukcesu "Taskmaster" robi wrażenie. Format sprzedano do ponad 120 krajów, a lokalne wersje wyprodukowano już na 14 rynkach - m.in. w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Dynamicznie rośnie też jego obecność w Europie: własne edycje powstają między innymi w Holandii, Estonii, Portugalii i Islandii. Łącznie zamówiono dotąd 98 sezonów i blisko 950 odcinków.

Program żyje również poza telewizją. Oficjalny kanał na YouTube, uruchomiony w październiku 2019 roku, przekroczył już 14,4 miliarda wyświetleń i zgromadził ponad 2,1 miliona subskrybentów - co czyni "Taskmaster" jednym z najbardziej angażujących formatów rozrywkowych w sieci.

Kto poprowadzi polską edycję "Taskmaster"?

Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi polską edycję "Taskmaster". TVN nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów dotyczących obsady - ani gospodarzy, ani uczestników. Pewne jest tylko jedno: polska wersja trafi na antenę jesienią i zagości w prime time.

Zobacz w naszej galerii, jak prezentuje się prowadząca "The Traitors. Zdrajcy".

49

Paulina Młynarska: Nasze żarty były kastrowane w TVN, BO KOBIETY NIE POWINNY SIĘ ŚMIAĆ