Rutkowscy od lat przyciągają uwagę mediów i internautów. Odważne stylizacje i zamiłowanie do pokazywania wszystkiego, co luksusowe, to ich znak rozpoznawczy. W ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunęła się jednak Maja Rutkowski, która konsekwentnie buduje zainteresowanie swoją osobą wokół spektakularnej metamorfozy. Tym razem postanowiła przypomnieć fanom, jak wiele już osiągnęła… i jak wiele jeszcze planuje zrobić.

Internauci oniemieli po tym wideo! Rutkowski w bikini chwali się gigantycznym spadkiem wagi

Na instagramowym profilu Mai pojawiło się nagranie, które natychmiast przyciągnęło uwagę obserwatorów. Celebrytka, ubrana w bikini, zwróciła się do fanów prosto z miejsca kojarzonego z relaksem i wypoczynkiem. Jak zaznaczyła, to dokładnie ta sama lokalizacja, w której bywała wcześniej, różnica jest jednak zasadnicza. Według jej słów dziś waży aż o 20 kilogramów mniej! Co za wynik.

Rutkowski nie ukrywa dumy z efektów, które osiągnęła. W jej przekazie wyraźnie wybrzmiewa satysfakcja, ale i motywacja do dalszych zmian. Celebrytka podkreśla, że obecny rezultat to efekt pracy, determinacji i konsekwencji. Co więcej, zapowiada, że to jeszcze nie koniec. W planach jest kolejny etap metamorfozy.

Internauci szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni gratulują i kibicują Mai, doceniając jej otwartość i odwagę w pokazywaniu przemiany. Inni zarzucają jej nadmierne epatowanie efektami odchudzania i ciągłe przypominanie o liczbach. Jedno jest jednak pewne - Maja Rutkowski doskonale wie, jak przyciągać uwagę i nie zamierza z tego rezygnować!

