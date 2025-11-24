Młodzieńcza Socha, złocista Kurdej-Szatan i Rutkowski w futrze. A piękny Roznerski nadal sam

Na premierowym pokazie filmu "Piernikowe serce" stawiła się cała śmietanka polskich gwiazd. Małgorzata Socha, Barbara Kurdej-Szatan i Mikołaj Roznerski dosłownie błyszczeli na ściance. Kto wypadł najlepiej?

Gwiazdy olśniewały nie tylko wyglądem

W obsadzie Piernikowego serca" królują: Olga Bołądź, Małgorzata Socha, Stefan Pawłowski, Mikołaj Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Głowacki, Katarzyna Żak i Dorota Zięciowska i młodzi, także debiutujący aktorzy. I prawie wszyscy stawili się na warszawskiej premierze filmu.

Małgorzata Socha znów wyglądała, jak sympatyczna dziewczyna w sąsiedztwa, ale w eleganckiej sukni w kolorze czerwonego wina. Uwagę wszystkich przykuwał nie tylko piękny uśmiech gwiazdy, ale i dekolt prawie do pępka! Barbara Kurdej-Szatan postawiła na stylizację w kolorze złota. Długą suknię zdobiła złota torebka i szaliczek na szyję. Tylko czy Basia nie dodała sobie kilku lat tą stylizacją? Zobaczcie sami w naszej ogromnej galerii z wydarzenia!

Roznerski nadal sam

Oczy wszystkich fanek, rzecz jasna kierowały się w stronę roześmianego Mikołaja Roznerskiego. On na premierę filmu założył czarny garnitur z poszetką w kolorze sukni Sochy. Wyobraźnię fanek może rozgrzewać fakt, że gwiazdor "M jak miłość" po rozstaniu z Adrianą Kalską nadal nie pokazuje się z nikim publicznie.

Szyku zadali niezmiennie Maja i Krzysztof Rutkowscy. On nie zdejmował z ramion futra z lisów, a jego żona połyskiwała skromnie w eleganckiej, srebrnej sukni. Oni też rozdawali uśmiechy i wyglądali na naprawdę szczęśliwych.

O czym jest "Piernikowe serce"?

„Piernikowe serce” to film, który "pachnie" piernikiem, rozbrzmiewa rodzinnymi rozmowami i zagląda w najpiękniejsze zakątki zimowego Torunia. Dlaczego ten projekt był dla wyjątkowy dla śmietanki polskich gwiazd? Do kin, gdzie każdy poczuje świąteczną atmosferę, produkcja zaprasza już od 28 listopada 2025 roku.