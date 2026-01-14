Intymne wyznanie po stracie. Mąż Agnieszki Maciąg odsłania prywatne chwile

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-14 12:17

Poruszające słowa, które chwytają za serce. Mąż Agnieszki Maciąg opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wraca do ostatnich rozmów z ukochaną i do tego, jak definiowała szczęście u kresu życia. To osobiste świadectwo miłości, wiary i próby odnalezienia sensu po ogromnej stracie.

Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła jej bliskimi oraz tysiącami osób, które przez lata czerpały inspirację z jej książek, wykładów i publicznych wystąpień. Była symbolem harmonii, uważności i życia w zgodzie ze sobą. Teraz głos zabrał jej mąż, Robert, publikując niezwykle intymny wpis, który odsłania kulisy ich ostatnich chwil razem i pokazuje, z jaką pogodą ducha Agnieszka żegnała się z życiem.

Zobacz też: Mąż zmarłej Agnieszki Maciąg ujawnia, że mieli poważny kryzys. "Nie widywaliśmy się właściwie przez rok"

Intymne wyznanie po stracie. Mąż Agnieszki Maciąg odsłania prywatne chwile

W opublikowanych słowach Robert wraca do rozmów, które na zawsze pozostaną w jego pamięci. Jak wyznał, Agnieszka pod koniec mówiła, że mieli "piękne życie" i prosiła, by pamiętał o szczęściu także w przyszłości, swojej i ich córki Heleny. Podkreślała, że czuje się spełniona, że wiele zrobiła i że nadszedł czas, by odpocząć. Najbardziej uderzające było jednak to, że nawet w obliczu śmierci nie opuszczał jej uśmiech, a słowo "szczęście" powracało w jej wypowiedziach jak mantra.

Robert przyznał, że nie potrafił zrozumieć tej pogody ducha. Jego serce pękało, a jednocześnie uśmiechali się do siebie, dzieląc momenty pełne czułości i wdzięczności. Agnieszka miała mówić, że prawdziwe szczęście polega na znalezieniu czasu na okazywanie sobie miłości, na świadomym byciu razem, na prostych słowach.

W dalszej części wpisu Robert przywołuje jej refleksje o pogodzeniu się z przeszłością i akceptacji teraźniejszości, aby przyszłość mogła rozwijać się zgodnie z Bożym planem. Agnieszka wierzyła, że nawet przez ból i nagłe wydarzenia prowadzi nas coś dobrego.

Pod koniec mówiła, że mieliśmy piękne życie. Żebym pamiętał o szczęściu w dalszym naszym - moim i Heleny - życiu. Mówiła, że jest wypełniona szczęściem. Że tyle zrobiła. Że chce odpocząć. Ale słowo „szczęście” i uśmiech na jej twarzy ciągle były obecne. Nie mogłem w to uwierzyć. Pękało mi serce, a jednocześnie uśmiechaliśmy się do siebie. Mówiła, że prawdziwe szczęście to znalezienie czasu na okazywanie sobie miłości. Czas, żeby świadomie ze sobą być. Mówiła „kocham” i „dziękuję”. Kochała pełnią piersią. Nigdy nie odwróciła się od życia. Szczęście to pogodzenie się z przeszłością i akceptacja tego co jest, aby przyszłość mogła rozwijać się zgodnie z Boskim planem. Nie znamy go, ale pewne jest to, że pomimo zawirowań, bólu, nagłych wydarzeń Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. Szczęście to uzdrowienie zranionego serca. Wnoszenie w życie nadziei i światła. Spokojne serce i umysł oraz wiara w to, że zawsze i w odpowiedniej chwili będzie nam dane to, czego naprawdę potrzebujemy. Teraz muszę nauczyć się tego wszystkiego na pamięć. Zrozumieć też, że szczęście to też dbanie o siebie. To poczucie zdrowia, siły i mocy. Dobre myśli. Pozytywne nastawienie, uczciwe podejście do wszystkich aspektów życia. Boże. Pomóż mi mieć niezachwianą wiarę i świadomość, że każdy dzień jest ważny. Prawie codziennie czytam po kawałku od nowa „Pełnię Życia”. Odkrywam to na nowo - czytamy w poruszającym wpisie.

Zobacz też: Mąż Agnieszki Maciąg nie wytrzymał. Poruszające wyznanie po jej śmierci

Zobacz naszą galerię: Mąż Agnieszki Maciąg nie wytrzymał. Poruszające wyznanie po jej śmierci

Agnieszka Maciąg
32 zdjęcia
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG