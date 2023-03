Iwona i Gerard wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Kto jeszcze znalazł uczucie w "Sanatorium miłości"?

Beata Tadla zapytała go, czy jest homoseksualistą. Po miesiącach przerwał milczenie

"Sanatorium miłości" cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Już od 5 sezonów mamy możliwość śledzić przygody odważnych seniorów, którzy zamiast kanapy i bamboszy wybierają przygody, nowe znajomości i aktywność. Uczestnicy programu są dowodem na to, że po sześćdziesiątce można żyć pełnią życia - bawić się, przełamywać lęki, odważnie przeć do przodu. Program dają im okazję do pokazania się szerszej publiczności i budowania nowych, ekscytujących relacji, w czym przyjaźnie wspiera ich seniorów prowadząca program Marta Manowska. Są i tacy, którzy w programie lub po jego zakończeniu znaleźli miłość.

Iwonę i Gerarda połączyło prawdziwe uczucie. W sierpniu staną na ślubnym kobiercu

Iwona i Gerard to uczestnicy 2. sezonu miłosnego show. Od początku zaiskrzyło między nimi, ale początki swojego związku oparli na przyjaźni. Potem przyszło gorące uczucie, które z czasem nie słabnie, a przybiera na sile. W sierpniu bieżącego roku para stanie na ślubnym kobiercu. Ma być ślub jak z bajki, a po nim huczne wesele. Uroczystości odbędą się na zamku w Niepołomicach miejscu bardzo ważnym początkowo dla Gerarda, ale teraz także dla Iwony. Tam się zaręczyli i tam się pobiorą.

W 2021 r związek małżeński zawarł Adam Sieradzki. Swojej wybranki - Marty, nie poznał jednak w programie. Zapisał się jednak w historii formatu jako pierwszy uczestnik, który po programie stanął na ślubnym kobiercu. Poza ekranem miłość znalazł również Władysław Balicki, który swoja żonę Marię, poznał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich ślub odbył się w ubiegłym roku.

Nie wszystkie historie zakończyły się happy endem...

Wśród uczestników ostatniej edycji programu nie zawiązał się żaden stały związek. Choć zanosiło się na to, że Ula i Zdzisław mają szansę na miłość, ich relacja zakończyła się wkrótce po emisji finałowego odcinka serii. Krążą plotki, że związek zakończyła Urszula, która poza światłem jupiterów dostrzegła w partnerze cechy, które nie do końca jej odpowiadały. Z kolei informacjami o planowanym ożenku zaskoczył wszystkich Dariusz, uczestnik tej samej edycji. Budzący wiele sprzecznych uczuć wśród fanów programu bohater zaraz po zakończeniu show oddał swoje serce o siedem lat młodszej Joli. Para planuje pobrać się latem.

