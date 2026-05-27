Iwona Pavlović w końcu powiedziała o swojej emeryturze. "To mnie naprawdę podnieca"

Kim jest Iwona Pavlović?

Iwona Pavlović to wybitna polska tancerka i sędzia międzynarodowy, znana jako „Czarna Mamba”. Jej kariera sportowa to pasmo sukcesów: jest wielokrotną mistrzynią Polski w tańcach towarzyskich (amatorów i zawodowców) oraz finalistką Mistrzostw Europy i Świata. Posiada najwyższą klasę taneczną „S”, a szlify zdobywała m.in. w Londynie. Po zakończeniu kariery turniejowej została cenionym sędzią i trenerem. Od 2005 roku zasiada w jury programu „Taniec z Gwiazdami” - jako jedyna wystąpiła we wszystkich jego edycjach. W programie uchodzi za najbardziej surową jurorkę, skupioną na nienagannej technice uczestników.

Prywatnie Iwona Pavlović od 2009 roku jest żoną Wojciecha Oświęcimskiego. Para mieszka w Olsztynie, gdzie tancerka prowadzi szkołę tańca. Pavlović nie ma własnych dzieci, ale współwychowywała trzech synów męża z jego poprzedniego związku.

MAŁACHOWSKI MA DWIE EMERYTURY? ODSŁANIA PRAWDĘ

Taką emeryturę dostaje Iwona Pavlović. To was zaskoczy

Gwiazdy coraz chętniej mówią wprost o tym, ile mają emerytury. Niektórzy jak Wanda Kwietniewska - dostają dosyć niską kwotę na konto. Inni jak Zenek Martyniuk od lat są zabezpieczeni. A jak to wygląda u Czarnej Mamby? W rozmowie z "Faktem" przyznała, że ogólnie żyje bardzo oszczędnie.

- Nie jestem głuptaskiem, że zarabiam, to sobie kupię porsche. Gromadzę, zabezpieczam, ponieważ emeryturę mam dosyć niską. Dawno już o tym myślałam. Nie gromadzę dla gromadzenia, jeżeli mogę gdzieś je wydać, to tak naprawdę wydaję. Może to też wynika z tego, że ja się źle czuję w przesadnym luksusie. Ja się czuję źle z torebką za 50 tysięcy. Jakbym dostała, to bym tutaj ją miała przy sobie. Ale wydać jakoś tak... Lubię luksusowe marki, są wyjątkowej jakości te rzeczy. Natomiast nie jest to moje "ja". Lubię rzeczy proste, lubię prosto odpoczywać - powiedziała Iwona.

Dziennikarz postanowił jednak dopytać ją o kwotę - niejednoznacznie odpowiedziała na to pytanie.

- Ja się tym chwalę, bo to nie jest tak mało. Nie narzekam na emeryturę. Tyle mam, na ile zasłużyłam. [...] Patrzę zamiast 2500 mam 4000. Wow, ja się tym podniecam. To jest naprawdę fajne. Niby nie jest duża, ale dużo rzeczy mi opłaca. Zabezpieczenie też tutaj jest - podsumowała Pavlović.

23