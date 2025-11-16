Iwona Pavlović zalała się łzami. To przykre, co przechodzi jej mama. Takie wyznanie tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović pokazała nieznaną twarz. Ze łzami zajmuje się ciężko chorą mamą

Cała Polska zna ją jako surową Czarną Mambę, która wyszukuje błędów w występach uczestników "Tańca z Gwiazdami". Mało kto wie, że prywatnie mierzy się z dramatem. Mama Iwony Pavlović (63 l.) zaczęła poważnie chorować. Jurorka jest z nią bardzo związana. Trudno jest jej patrzeć na coraz słabszą mamę.

To jest po prostu dobry człowiek. Ona tak scala naszą rodzinę, jest tak kochana. Podupada nam na zdrowiu okrutnie i patrzę na to... Przepraszam, miałam nie płakać, bo już jestem dorosłą dziewczyną, ale jak patrzę na mamę, jak się kurczy, jak upływa czas, jak zdaję sobie sprawę jak niewiele tego czasu tu jest, to tak ją przytulam. Ona zawsze była wyższa ode mnie i taka jest teraz malutka, delikatna

- opowiedziała Iwona Pavlović w rozmowie z Party.

- Teraz bardzo choruje, ale wszyscy ją odwiedzają, rodzina wnuki, prawnuki. Ona jest w rodzinie ubóstwiana - dodała w rozmowie z Jaonną Racewicz.

NIE PRZEGAP: Szczęka opada! Tak Iwona Pavlović wyglądała jako 40-tka! Nie miała dzieci i nie płakała

Dziennikarka zapytała Iwonę Pavlović, co odziedziczyła po swojej mamie.

- Chciałabym wszystko. Nie wiem, czy mam w sobie tyle dobroci, co ona miała. Chociaż myślę, że jestem w miarę dobrym człowiekiem. Nie krzywdzę innych ludzi. (...) Na pewno mam po niej pracowitość. Mama całe życie była i jest pracowita. Mam też kilka cech niedobrych - upierdliwość też mam po niej (śmiech). Niby daję wszystkim wolność, żeby robili, jak chcą, ale ja wiem lepiej, tak jak moja mamusia i bym ich poustawiała - śmieje się Pavlović.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Iwony Pavlović z ukochaną mamą.