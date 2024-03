Iwona Węgrowska z córką i Laura Breszka z synem wspierają ukraińskie dzieci z hospicjum

To już oficjalne!

Fundacja Dobre słowo wraz z Community Help w USA reprezentowaną przez Annę Kobylarz zaprosiły dzieci w Polsce do namalowania motylków, które miały utożsamiać ich wizje nadziei, miłości czy wolność. Podopieczni świetlicy Serduszko chętnie zabrali się do pracy i potem pokazali efekty w postaci większych i mniejszych obrazków. Swoje motylki narysowały też ukraińskie dzieci, które mieszkają w Warszawie. Również swoje dzieła dołączyły córka Iwony Węgrowskiej i synek Laury Breszki.

Pierwsza wystawa w USA

Pierwszy wernisaż “Motyki Nadziei” odbył się 22 lutego 2024 roku w New Britain w USA. Dzieła swoje namalowały dzieci polskie, ukraińskie i amerykańskie, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie odbyły się zbiórki pieniężne. Potem obrazy, grafiki zlicytowano, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na hospicjum dla dzieci, a dokładnie dla Dziecięcego Centrum Medycznego w Mieście Dobra na Ukrainie. Kierująca tym przedsięwzięciem Anna Kobylarz od początku rosyjskiej inwazji do tego kraju odbyła 14 podróży.

Kto przybył na wernisaż w Warszawie?

Teraz przyszedł czas na wystawę prac dzieci z USA, ale i Polski w Warszawie w Centrum Wsparcia Koordynacji. Setki motylków zawisło na ścianach sali konferencyjnej, które podziwiali nasi mieszkańcy, ale i ci, co uciekli przed wojną z Ukrainy. Odwiedziły nas również dzieci ze świetlicy Serduszko, aby podziwiać nie tylko swoje prace. Na wernisaż przybyli również Iwona Węgrowska z córką Lilianą i Laura Breszka z synkiem Danielem, działaczka charytatywna i inicjatorka tej akcji Anna Kobylarz, projektant Łukasz Przychodzeń, Daria Dranishnikova z agencji Top Stars, prezes fundacji Dobre słowo, Aldona Wleklak oraz polsko-ukraiński aktor Andrew Zhurawsky.

