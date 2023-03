Polska modelka sprzedała zużyte implanty za 40 tysięcy!

Izunia Motyl robi karierę zagranicą. Ma na koncie mnóstwo sesji zdjęciowych, m.in. do zagranicznego "Playboya". Była też dwa razy w kalendarzu "Playboya" w Londynie. Na co dzień mieszka w Miami, ale podróżuje po całym świecie, gdzie robi zdjęcia dla różnych firm bieliźniarskich, strojów kąpielowych. Jej autem jest nieskazitelne ciało. Trzyma dietę, ćwiczy, wysypia się przed sesjami. Przyznaje również, że zrobiła dwie operacje piersi i się tego nie wstydzi. Zmieniła rozmiar z 32C na 32E. Kiedy jeszcze mieszkała w Anglii rozpisywały się o niej tamtejsze portale. Wszystko za sprawą żartu, który zrobiła. - Za namową kolegi dla żartu wystawiłam stare implanty na aukcji. Potraktowałam to jako zabawę. Byłam w szoku, kiedy ktoś dał za nie 7600 funtów, czyli ponad 40 tys. złotych – zdradza „Super Expressowi” piękna modelka, przyznając, że zrobiła interes życia.

Iza Motyl wyjechała z Polski w wieku 9 lat do Londynu. Poszła do szkoły i okazało się, że teraz lepiej mówi po angielsku niż po polsku. Chociaż wzięła sobie za punkt honoru i ćwiczyła pilnie ojczysty język. W Londynie skończyła ekonomię na uniwersytecie, ale nigdy nie pracowała w zawodzie. Jako nastolatka zaczęła reklamować bieliznę i pończochy znanych marek na całym świecie. Została w tym zawodzie i doskonale sobie w nim radzi o czym świadczą zlecenia na sesje i zdjęcia w gazetach. Izunia przyznaje, że kiedy "Playboy" był jeszcze na polskim rynku również zaproponowali jej rozbieraną rozkładówkę... ale magazyn kazał jej zapłacić za sesję! - Nie zgodziłam się, bo kazali mi za to zapłacić. To było dla mnie niedorzeczne – wyznaje Izunia Motyl.

