Iza z "Rolnik szuka żony" stała się Córą Króla. Zawierzyła życie Bogu

Iza w "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako osoba niezwykle wrażliwa. Gdy Kamil oznajmił jej, że jedzie do domu, wtedy się bardzo popłakała. Po udziale w programie TVP, Iza Mądrzycka dała się poznać jako kobieta pełna empatii. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć zdjęcia z akcji "Szlachetna paczka". Było też zdjęcie z partnerem, które niestety jakiś czas temu zniknęło.

Ostatnio była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaskoczyła i pokazała się z zupełnie innej, uduchowionej strony. Zmieniła nick na swoim profilu na Córa Króla i napisała o zbliżeniu do Boga. - Zmiana nazwy - ale po co? 🤔 Ta zmiana jest krokiem wiary. To znaczy wiem, że doświadczam miłości Boga i chce się tym dzielić dając świadectwo. Staram się tak żyć na co dzień, ale wierzę, że Pan zaprasza mnie do mówienia o Nim wprost również tutaj. Wiem, że jeśli Go nie znasz to te słowa mogą być dla Ciebie niezrozumiałe.🤨 Jeśli tak jest to życzę Ci byś pozwolił Jemu zadziałać. Tak, to niekonkretne wiem, ale chce tu pokazać gdzie w konkrecie ja widzę działanie Boga w moim życiu.😊😀 Ale po co? Czy to nie moja sprawa? Tak, to moje życie i każdy niesie inną historię, ale wiem, że wiara rodzi się ze słuchania, a ja chce być narzędziem w Jego rękach.😊 Chcę się dzielić z Tobą historią mojego życia z Bogiem. Dobrze, że jesteś! 🤗 - napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie wnętrza kościoła.

Zapytaliśmy Izę o to, czy taka zmiana oznacza, że nie będzie już szukała kandydata na męża i zamierza zostać zakonnicą lub dziewicą konsekrowaną. Na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Warto zauważyć, że we wspólnocie Guadalupe możemy znaleźć wzmiankę o Córce Króla. - Dlatego najważniejsza rada dla kobiet jest taka: tylko Bóg może wypełnić twoją pustkę i tęsknotę za miłością. Tylko Bóg może cię uleczyć - czytamy na stronie wspólnoty.