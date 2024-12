Izabela Janachowska przystroiła dom na święta. Na takie ozdoby stać tylko bogaczy!

Maja Hyży pokazała, co dostała do jedzenia w szpitalu. "Jak człowiek głodny, to zje"

Izabela Janachowska (38 l.) jest jedną z największych gwiazd telewizji Polsat oraz ekspertką od ślubów i wesel. Z jej usług korzysta wiele osób z show-biznesu. Mało kto dziś pamięta, że swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja.

Prywatnie związana jest z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek. Jego majątek wart jest miliony. Małżonkowie w tym roku obchodzili dziesiątą rocznicę ślubu. Podczas organizacji ślubu Izabela Janachowska zainteresowała się tą branżą. Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium. Do tego rozwija się jako prezenterka, blogerka czy youtuberka.

Gwiazda Polsatu razem z ukochanym mężem oraz synem Christopherem Alexandrem żyją jak w bajce. Janachowska to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie chwalą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Przeglądając jej Instagrama trudno nie zauważyć, że żyje w luksusach niedostępnych dla większości Polaków.

Izabela Janachowska ozdobiła dom na święta

Dwa lata temu rodzina Jabłońskich zamieniła przestronny apartament na większe lokum. W przepięknym domu Izabeli Janachowskiej królują naturalne kolory oraz eleganckie meble, które zostały wykończone złotymi metalowymi elementami. Te dodatki świetnie komponują się z marmurem, który obecny jest w salonie, kuchni, a także łazience.

Ekspertka ślubna postanowiła przygotować swój dom na nadchodzące święta. Jak na gwiazdę sieci przystało, pochwaliła się tym w swoich mediach społecznościowych. Janachowska postawiła na gustowne dodatki w kolorze czerwieni. W ozdabianiu domu pomaga jej mąż. Na jednym z udostępnionych przez nią filmików widać ozdobne poduszki z napisem "Merry Christmas" czy choinkę przystrojoną w kokardę, której wstęgi sięgają niemal podłogi. We wtorkowej relacji pokazała ogromne gwiazdy betlejemskie, które stanowią dodatkową ozdobę.

Chociaż wybrane przez gwiazdę dodatki prezentują się dość skromnie, to musiała za nie sporo zapłacić. W polecanym przez Izabelę Janachowską sklepie za świąteczną poduszkę zapłacimy około 220 złotych. Z kolei imponująca kokarda, która tak bardzo zachwyciła prezenterkę, to koszt 420 złotych. Chociaż dla wielu może być to spory wydatek, to prowadząca "Ślubnego pogotowia" nie musi martwić się o wydatki. Kilka miesięcy temu przechadzała się po stolicy z torebką w cenie samochodu.

