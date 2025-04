Tak pożegnano Jadwigę Jankowską-Cieślak. Co z mszą? Nie było krzyża, jedynie zdjęcie gwiazdy i tabliczka z nazwiskiem

W środowy wieczór odbył się wielki finał "You Can Dance". Wydarzenie uświetniły gwiazdy rozrywki, a widzowie mieli okazję zobaczyć wyjątkowe występy specjalne. Jednym z nich był duet Izabelli Krzan i Krystiana Rzymkiewicza — finalisty, który ostatecznie sięgnął po zwycięstwo.

Izabella Krzan zaprezentowała się w imponującej choreografii, łączącej tango argentyńskie, sambę oraz salsę. Para emanowała chemią i energią, a parkiet niemal zapłonął od ich wspólnego tańca. Publiczność w studiu nie kryła zachwytu, a jurorzy nie szczędzili komplementów.

Izabella Krzan nie jest taneczną debiutantką. Prezenterka rozgrzała parkiet "YCD"

Choć wielu kojarzy ją głównie z tytułu Miss Polonia i roli byłej prowadzącej "Koło Fortuny", Izabella Krzan przez osiem lat trenowała taniec towarzyski. Zdobyła międzynarodową klasę "A" w tańcach standardowych oraz "B" w latynoamerykańskich. Występ w finale "You Can Dance" był dla niej powrotem na parkiet – i to w wielkim stylu.

Jurorzy nie szczędzili pochwał. Michał Danilczuk zwrócił uwagę na znakomite prowadzenie Krystiana.

W tańcu towarzyskim najważniejsza jest partnerka, ale żeby ona dobrze wyglądała, to trzeba ją dobrze poprowadzić. I Krystian zrobił to rewelacyjnie.

Internauci krytykowali dobór pary. Krzan oberwała rykoszetem

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Izabella Krzan, która mierzy 183 cm wzrostu, w parze z niższym Krystianem nie każdemu przypadła do gustu. W sieci pojawiły się głosy krytyki dotyczące widocznej różnicy wzrostu między partnerami. Część internautów nie przebierała w słowach, choć większość podkreślała, że taneczny występ obojga był na najwyższym poziomie.

Źle dobrana para. Jednak wzrost ma duże znaczenie w tańcu towarzyskim, bo ewidentnie widać, że Krystianowi było trudno partnerować dużo wyższej Izie. Dziwnie się to oglądało.

Mistrza poznasz po tym jak sobie radzi z przeciwnościami! On nic nie dostał na tacy w tej edycji, cały czas był krytyczne oceniany, nie poddał się! Słuchał i działał i pokazał się jakie nosi w sobie wartości - cudownie jest słyszeć jego wypowiedzi. Mistrz.

- brzmiały skrajne komentarze.

Krzan popłakała się na wizji. Tak zareagowała na zwycięstwo Krystiana

Gdy ogłoszono zwycięstwo Krystiana Rzymkiewicza, emocje sięgnęły zenitu. Krzan nie kryła łez. Nowa gwiazda TVN wspierała swojego partnera do samego końca. Jej obecność i zaangażowanie z pewnością pomogły mu uwierzyć w siebie.

Gwiazdy na scenie, emocje w sercach

Finał programu był nie tylko świętem tańca, ale i wielkim wydarzeniem towarzyskim. Na widowni zasiedli celebryci i twórcy – wśród nich Majka Jeżowska, Julia Żugaj i Oskar Cyms. Z uczestnikami zatańczyli też Julia Wieniawa, Jacek Jelonek oraz Mandaryna. Jednak to właśnie duet Krzan i Rzymkiewicza był największą niespodzianką wieczoru.

Izabella Krzan wygryzła gwiazdę TVN z pracy! Wielka rewolucja w popularnym show