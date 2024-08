Jacek Kawalec ma już dorosłego syna. Oto jak wygląda 26-letni Kajetan

Jacek Kawalec to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Gwiazdor karierę w polskim show-biznesie rozpoczął już dawno temu i od tego czasu nieustannie można oglądać go w filmach, serialach czy na deskach teatrów. Chociaż o jego życiu zawodowym wiadomo wiele, to życie prywatne owiane jest tajemnicą. Mało kto wiedział, że Kawalec ma 26-letniego syna.