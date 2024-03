Kim z wykształcenia jest Grażyna Torbicka? Zdziwicie się!

Spis treści

Grażyna Torbicka nie chciała zostać "drugą Krystyną Loską"

Grażyny Torbickiej nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Prezenterka przez ponad 30 lat pracowała w Telewizji Publicznej i była jedną z najjaśniejszych gwiazd małego ekranu. Jej nagłe rozstanie z publicznym nadawcą w 2016 roku było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Torbicka jako autorka magazynu "Kocham Kino" oraz gospodyni niezliczonej ilości gal i wydarzeń transmitowanych na antenach TVP rozkochała w sobie widzów. Dziś prowadzi audycję radiową i jest dyrektorką artystyczną festiwalu Dwa Brzegi.

Grażyna Torbicka nieraz żartowała, że predyspozycje do pracy przed kamerą wyssała z mlekiem matki. Dziennikarka jest przecież córką legendarnej spikerki Krystyny Loski i działacza piłkarskiego Henryka Loski.

Co ciekawe, początkowo wcale chciała iść w ślady matki - i związać swoją zawodową przyszłość z telewizją. Mało kto wie, kim z wykształcenia jest Grażyna Torbicka.

Jakie wykształcenie ma Grażyna Torbicka?

Grażyna Torbicka pracę w telewizji rozpoczęła w 1985 roku. TVP to miejsce, w którym rozwijała się jej droga zawodowa, ale do dziś mało kto wie, jakie wykształcenie ma dziennikarka. Torbicka jest absolwentką Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Od najmłodszych lat pasjonowała się teatrem, literaturą, sztuka i historią. To dlatego rozpoczęła studia na kierunku wiedza o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Przypadek sprawił, że rozpoczęła pracę w dziale Teatru Telewizji. Zbiegło się to w czasie pisania przez nią pracy magisterskiej.

Pisałam pracę magisterską na temat teatru i robiłam monografię Bogumiła Kobieli. Wówczas też zaczęłam przeglądać archiwa w teatrze telewizji. Naturalnie też telewizję znałam poprzez moją mamę, która tu kiedyś pracowała. To się stało niejako siłą inercji. Praca w telewizji nie była moim marzeniem, ale jak już zaczęłam tu bywać nie jako córka mojej mamy, ale ktoś samodzielny, zaczęłam spotykać ludzi z z działu artystycznego dwójki i teatru TV . To oni mi zaproponowali współpracę. Miałam zająć się programami kulturalnymi, więc pomyślałam, że mogę spróbować. Spróbowałam i tak zostało – wspominała w rozmowie z Katarzyną Supranowicz.

Grażyna Torbicka jest absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, w stopniu magistra sztuki. Zaskoczeni?

