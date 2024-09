Janusz Chabior nagle pokazał dokument! Wielkie poruszenie w celebryckim świecie

Janusz Chabior wywołał wielkie poruszenie w świecie show-biznesu

Janusz Chabior w ostatnich latach zagrał m.in. w takich produkcjach jak: "Sami swoi. Początek", "Listy do M. 5", "Furioza" czy "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Do roli w tym pierwszym filmie musiał się specjalnie ucharakteryzować - Janusz Chabior postarzał się przynajmniej o 10 lat. Niedawno z kolei aktor promował powrót na polskie ekrany serialu o słynnym detektywie Kojaku. Potem znany z poczucia humoru i zdrowego dystansu do siebie Janusz Chabior udał się na wakacje, gdzie sfotografował się w lesie na tle... przenośnej toalety. To jednak nic w porównaniu do tego, co właśnie zaprezentował aktor na Instagramie. Janusz Chabior pokazał dokument, który wywołał wielkie poruszenie w świecie show-biznesu. Pod wrażeniem jest nawet Grażyna Wolszczak!

Janusz Chabior pokazał dokument. Grażyna Wolszczak komentuje

Aktorka skomentowała zdjęcie dokumentu swojego kolegi. Widać na nim, że Janusz Chabior uzyskał patent jachtowego sternika morskiego! To niezły szpan...

Stary Wilkołak Morski-Reaktywacja. Jako nastolatek wypływałem z Władka na Bałtyk i szlajałem się w regatach z ferajną. Potem długo latałem po asfalcie. Teraz wracam przełamując fale

- pochwalił się artysta.

No teraz to mi dopiero zaimponowałeś Wilkołaku!!!

- odpowiedziała mu Grażyna Wolszczak. Także inni nasi celebryci komentowali sukces Janusza Chabiora. Wśród nich znalazł się m.in. Antoni Pawlicki.

Janusz!!! Ja zrobiłem sternika trzy lata temu!! To kiedy robimy jakiś morski rejs razem??

- dopytywał aktor. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Antek, ja jutro gotowy

- odparł Janusz Chabior.

Wielu internautów zwróciło uwagę na zdjęcie w dokumencie. Janusz Chabior raczej nie prezentuje się na nim zbyt sympatycznie.

Panie Januszku kochany, fota rodem z kroniki kryminalnej; Zdjęcie przepiękne. Nie wahałabym się płynąć z takim sternikiem, choć spałabym z jednym okiem otwartym; Zdjęcie gangsta

- komentowali użytkownicy Instagrama.

