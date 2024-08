Janusz Chabior z psem przy przenośnej toalecie! Nie musieli iść pod drzewo

Wielka gwiazda po sześciu latach wraca do TVP. Magdalena Tul dla programu "Jaka to melodia?" będzie przylatywać aż z Ameryki

Janusz Chabior w trakcie wakacji lubi wrzucać do sieci intrygujące fotki. W zeszłym roku pokazał fotografię, na której widać było gigantyczny brzuch. Początkowo myśleliśmy, że szczupłemu aktorowi po prostu się przytyło. Szybko jednak okazało się, że był to zwykły żart, a Janusz Chabior nadal może chwalić się wspaniałą sylwetką. - Morze to nie tylko plaża, ale też i deptak. Smakując życie, pozdrawiam z wakacji - z humorem podpisał fotkę aktor, który niedawno zagrał w filmie "Sami swoi. Początek", który jest prequelem słynnej komedii "Sami swoim" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Specjalnie do swojej roli gwiazdor postarzał się przynajmniej o dziesięć lat. Obecnie znowu trwają wakacje, więc przyszedł czas na kolejne osobliwe zdjęcie Janusza Chabiora. I tym razem aktor nie zawiódł fanów.

Janusz Chabior na tle przenośnej toalety wtopił się w krajobraz

Gwiazdor wrzucił bowiem zdjęcie z lasu na tle przenośnej toalety. Towarzyszył mu jego ukochany pies Henio. Trzeba przyznać, że Janusz Chabior miał szczęście, bowiem nie wszędzie w nadmorskim lesie znaleźć można tego typu obiekty. A jak wiadomo, potrzeba może dopaść człowieka w każdym miejscu i czasie. Dzięki przenośmym toaletom można uniknąć krępujących sytuacji. Nie wiemy, czy aktor ostatecznie skorzystał z toalety. Sporo śmiechu wzbudził za to podpis do fotki. - Należy dążyć do tego, aby to, co nosisz, subtelnie wtapiało się w krajobraz, w którym przebywasz”- Hugo Bosz #moda #trend #fashionstyle #blue #bałtyk #hel #polska #cytat # - napisał Janusz Chabior. I rzeczywiście jego strój idealnie pasował do leśnej toalety. Piesek, który towarzyszy gwiazdorowi, to przygarnięty z Ukrainy Henio. Przedtem zdechł poprzedni pupil aktora - Batman. - Nasza nowa rodzina. Batman, nasz przemyski Trójnóg berneński, mawiał -nie martwcie się, że mnie zabraknie. Życie nie znosi pustki. I skurczybyk kochany zadziałał w kosmosie i podesłał nam Henia. Henia, który też jest przejechany przez życie. Henia, któremu ruska inwazja w Ukrainie zmiażdżyła gąsienicami tanka tylne łapy. Batman zadziałał astralnie. W tym samym miejscu - pisał aktor na Instagramie ponad dwa lata temu.

