Na co chorował Janusz Rewiński?

Wiadomość o tym, że Janusz Rewiński nie żyje, przyszła niespodziewanie. Aktor znany m.in. z roli "Siary" w komedii "Kiler" Juliusza Machulskiego w ostatnich latach życia trzymał się z dala od mediów, rzadko kontaktował się nawet ze swoimi synami. Dopiero po śmierci artysty podali oni, że ich ojciec "stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia". - Niestety tym razem nie dał rady - dodali ze smutkiem. O chorobie Janusza Rewińskiego wspominał Krzysztof Piasecki, jego przyjaciel i partner zawodowy (razem prowadzili program "Ale plama" w TVN). - Janusz miał pierwsze załamanie stanu zdrowia po całym cyklu "Plam". Wylądował wtedy w szpitalu. Potem się dowiedziałem, że to chodziło o rodzaj cukrzycy. Pytałem go, czy sobie bada cukier, to powiedział, że nie. Wie pani, mężczyźni tak mają podobno, że się nie leczą - mówił w rozmowie z "Faktem". Nie wiadomo, co konkretnie dolegało Januszowi Rewińskiemu w ostatnim czasie, ale wiemy, że leczył się tym samym szpitalu, w którym przebywał swego czasu Jarosław Kaczyński.

Janusz Rewiński był w tym samym szpitalu, w którym leczył się Jarosław Kaczyński

Chodzi o bardzo renomowaną placówkę publiczną - Wojskowy Instytut Medyczny znajdujący się przy ul. Szaserów w Warszawie. Jonasz Rewiński, syn aktora, jest pod wrażeniem pracy lekarzy. - Ogromny szacunek dla lekarzy z @WIMWarszawa - walczyli do końca. Dziękujemy! - napisał na platformie X. Jarosław Kaczyński z kolei w Wojskowym Instytucie Medycznym przebywał przez 37 dni w 2018 roku. Na szczęście u niego wszystko skończyło się dobrze. Zespół medyczny, który zajmował się prezesem PiS wydał specjalny komunikat po tym, gdy Jarosław Kaczyński opuścił już szpital. - Obecny pobyt w szpitalu był spowodowany leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów. Trzydziestosiedmiodniowa hospitalizacja, umożliwiająca pełną obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji stanu zdrowia. Dalsze leczenie, w tym rehabilitacja będą prowadzone w trybie ambulatoryjnym - czytaliśmy na stronie internetowej placówki.

Pogrzeb Janusza Rewińskiego odbędzie się dzisiaj (w piątek, 7 czerwca). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od mszy świętej w niezwykłym kościele w warszawskiej Radości. Parafię konsekrował w 1957 roku sam prymas kard. Stefan Wyszyński. Po mszy żałobnicy udadzą się na lokalny cmentarz. Właśnie tam zostanie pochowany Janusz Rewiński.

