Jarosław Kret miał depresję po zwolnieniu z TVP. Teraz wielki niepokój powraca. "Staram się"

W 2016 roku Jarosław Kret został zwolniony z TVP, co było dla niego ogromnym ciosem. W rozmowach z dziennikarzami przyznawał, że dowiedział się o tym, gdy zauważył, że nie jest już wpisany na grafik dyżurów. Porównał tę sytuację do "bolszewickiej rewolucji", która z dnia na dzień zniszczyła jego zawodowe życie. To wydarzenie zapoczątkowało u niego poważne problemy psychiczne. Po utracie pracy Kret wpadł bowiem w głęboką depresję. W wywiadach opowiadał o swoich doświadczeniach, m.in. o tym, że spał w samochodzie, unikał kontaktu z ludźmi i miał nawet myśli samobójcze. Wyznawał, że rozważał różne scenariusze odebrania sobie życia, ale powstrzymała go myśl o synu: "Mój Franek. Nie mogę mu tego zrobić".

Dzięki wsparciu przyjaciół, którzy zaprosili go do swojego domu, oraz terapii, Kret stopniowo wracał do zdrowia. Niejednokrotnie podkreślał, jak ważna była obecność bliskich i profesjonalna pomoc. Z czasem zaczął ponownie angażować się zawodowo, co pomogło mu odzyskać równowagę. W styczniu 2024 roku Jarosław Kret powrócił do Telewizji Polskiej jako prezenter pogody. W rozmowie z TVP Info przyznał, że powrót na antenę był dla niego symbolicznym zamknięciem trudnego rozdziału i dowodem na to, że można wyjść z kryzysu. Wielokrotnie apelował też o zrozumienie i wsparcie dla osób zmagających się z depresją.

Podkreślał, że choroba może dotknąć każdego, niezależnie od pozycji społecznej czy zawodowej, i że ważne jest, aby nie bagatelizować jej objawów. Nic więc dziwnego, że ostatnie wypowiedzi Jarosława Kreta niepokoją jego fanów nie na żarty. Prezenter przyznaje, że naszły go dość ponure myśli. Szczegóły poniżej.

Jarosław Kret boi się ponownej utraty pracy? "Staram się być spokojny"

Choć Jarosław Kret ostatecznie wrócił na antenę i odzyskał zawodową równowagę, niepokój wciąż nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnich wypowiedziach przyznał, że mimo poprawy sytuacji życiowej, nadal odczuwa lęk związany z możliwą utratą pracy. Jak podkreślił, traumatyczne doświadczenia sprzed lat odcisnęły na nim trwałe piętno, przez co nawet w stabilnych momentach towarzyszy mu obawa, że wszystko może znów runąć.

- W czasach, kiedy wszyscy mają prognozy pogody w telefonie, można powiedzieć: 'On jest niepotrzebny'. Nie! My w telewizji powinniśmy pełnić funkcję ekspertów. W telefonie każdy widzi słoneczko, chmurkę, ewentualnie temperaturę, ale tak naprawdę nie wie, czy rzeczywiście tak będzie i czy się zmieni. (...) Nauczyłem się, że nie można być spokojnym o swoją pozycję. W tej chwili wiem, czego można się spodziewać po telewizji, po tej rzeczywistości, która nas otacza, ale nauczyłem się nigdy nie mówić 'nigdy'. Nauczyłem się tego. Staram się być spokojny" - stwierdził Jarosław Kret w rozmowie z Plejadą.

Prezenter podsumował, że nie może zakładać, że jego pozycja nie jest zagrożona - tego zdążył się nauczyć. Fani mają przede wszystkim nadzieję, że ta ewentualna utrata nie będzie miała tak opłakanych skutków, jak ostatnim razem. Jarosław Kret na pewno może liczyć na ich wsparcie i trzymanie kciuków za kolejne sukcesy.

