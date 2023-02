Jasnowidz Glanc zobaczył, kto kopie dołki pod Królikowskim! Aktor będzie w szoku. To ktoś mu bardzo bliski!

Antek Królikowski nie ma ostatnio łatwego życia. Za aktorem ciągną się liczne skandale, a ostatnie zatrzymanie i podejrzenia dotyczące narkotyków mogą zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Podczas gdy aktor mierzy się z trudnościami, jasnowidz Wojciech Glanc zobaczył, kto kopie pod nim dołki! Królikowski będzie w szoku, bo to niezwykle bliska mu osoba. "Mam takie odczucie, że to wszystko, co dzieje się wokół aktora, wymyka się spod kontroli i rozwija w niepokojącym kierunku", powiedział w rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Wojciech Glanc. A później zdradził, że Antek Królikowski musi mieć się na baczności. W jego otoczeniu jest bowiem ktoś, kto wcale nie życzy mu dobrze. Szczegóły są wstrząsające!

- W swoim bezpośrednim środowisku zawodowym ma osobę, która wyśmienicie odgrywa bardzo dobrego przyjaciela, ale tak naprawdę jest osobą nieprawdopodobnie zawistną. Ciągle jest w pobliżu - ostrzega jasnowidz Glanc w rozmowie z "SE". - To w pewnym momencie wyjdzie na jaw, pan Antek przekona się o tym na własnej skórze. Muszą mu się otworzyć oczy na bliskiego przyjaciela, który wcale nie jest mu taki życzliwy - dodaje.

Jasnowidz Wojciech Glanc przewiduje także, czy Królikowskiego czeka ustatkowanie. Jego zdaniem, jeszcze długo do tego nie dojdzie, na co wskazuje energia aktora. - On ma taką naturę buntownika, ale to zacznie słabnąć w okolicach wieku 40 lat. Wtedy dopiero zacznie się ta energia uspokajać - wskazuje jasnowidz.

- Mam odczucie, że aktor dostanie ciężką nauczkę prawną, co spowoduje, że wreszcie zacznie zastanawiać się nad swoim zachowaniem. Z góry przepraszam za te słowa, ale niestety mam wrażenie, że teraz czuje się trochę bezkarny, bo jest "nienaruszalną gwiazdą". Tym razem jednak nie tak łatwo będzie mu z tego wszystkiego wybrnąć - przewiduje Wojciech Glanc.

Jasnowidz Wojciech Glanc obawia się również o zdrowie psychiczne Antka Królikowskiego, a wszystko z powodu hejtu, jaki wylewa się na aktora. Jasnowidz radzi, by Królikowski nie czytał komentarzy na swój temat i nie podsycał materiałów związanych z historią, która się wydarzyła.

- Mam obawy o jego odporność psychiczną. W tej chwili najlepiej byłoby, gdyby spotkał się z jakimś znajomym psychologiem. Po cichu, potajemnie. Niepotrzebna jest mu być może terapia, ale pewne sprawy powinien omówić, między innymi jak podejść emocjonalnie do niektórych rzeczy czy zdarzeń. Na ten rodzaj sławy, czy może niesławy, jeszcze nie jest gotowy, zresztą mało kto jest gotowy na tak burzliwą medialność - mówi Wojciech Glanc w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz przewiduje, że Antka Królikowskiego czeka "kilka ciężkich lekcji". - Paradoksalnie jednak, gdyby spojrzeć też na dobrą stronę, te wszystkie historie mogą rozbudzić w nim większe talenty, wzbogacić go zawodowo, więc jeśli wyciągnie z nich lekcje to koniec końców przekuje te doświadczenia na swoją korzyść - mówi Glanc.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

