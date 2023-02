Jasnowidz Glanc zobaczył przyszłość Cichopek i Kurzajewskiego. Rozstaną się i znajdą nowych partnerów?! Wiemy, kiedy to nastąpi

Jasnowidz Wojciech Glanc zobaczył przyszłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Para nie schodzi ostatnio z czołówek portali plotkarskich, a wszystko za sprawą kontrowersji, jakie narosły wokół ich medialnego związku. Cichopek i Kurzajewski są nie tylko parą w życiu prywatnym, ale również zawodowym, prowadzą bowiem wspólnie "Pytanie na Śniadanie". Teraz jasnowidz Glanc, specjalnie dla "Super Expressu", zdradza, co zobaczył w swojej wizji. Jaka przyszłość czeka Cichopek i Kurzajewskiego? Dla ich fanów to może być szok.

"Moje pierwsze odczucie, bardzo poważne, to nieodparte wrażenie, że to wszystko, co teraz dzieje się wokół tej pary, to pewnego rodzaju show. Taki zresztą jest show biznes. Z jakiegoś powodu wydaje mi się jednak, że zaczyna tam brakować uczuć, że w tej chwili to bardziej biznes", mówi nam jasnowidz Wojciech Glanc. Ale to nie wszystko! Zobaczył on bowiem w swojej wizji, że w przyszłości para może się rozstać. Wiemy nawet, kiedy to nastąpi.

Jasnowidz Glanc: Cichopek i Kurzajewski w przyszłości. Rozstaną się i znajdą nowych partnerów?!

Jasnowidz Wojciech Glanc mówi, że związek Cichopek i Kurzajewskiego chyli się ku rozpadowi. "Niestety lub może i stety, zależy jak spojrzeć, ten związek prędzej czy później się rozpadnie, on nie ma racji bytu, ale trudno powiedzieć, z jakiego powodu. Tak to odczuwam, jakbyśmy mieli do czynienia z dwójką obcych sobie ludzi emocjonalnie, jeśli mówimy o takiej nici miłości", wskazuje Glanc.

"Czuję, że to jest dwóch obcych sobie ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania zawodowe, jakiś wspólny interes, ale miłości tam już nie czuję. Jeżeli mówimy o pani Cichopek, to ona na przestrzeni najbliższych dwóch lat będzie w nowym, szczęśliwym związku. Będzie to osoba raczej mniej związana z mediami, znajdzie człowieka, z którym może spędzić resztę życia. Pan Kurzajewski natomiast wpadnie w krótkie historie, przelotne związki, on troszeczkę musi chyba dojrzeć do tego, by znaleźć sobie naprawdę właściwą partnerkę życiową. Tak to odczuwam", przewiduje jasnowidz Wojciech Glanc w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz dodaje, że związek na razie "się kręci", media o nim piszą, ale Glanc czuje, że już "wieje w nim emocjonalną pustką".

Myślicie, że przewidywania jasnowidza się sprawdzą? Dajcie znać w komentarzach.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

