Jasper ogolił Macieja Kurzajewskiego w "Halo tu Polsat". Córka Cichopek to jego fanka

Maciej Kurzajewski wspiera akcję dla dzieci chorych na raka

Maciej Kurzajewski podjął decyzję o przyłączeniu się do grupy osób, które zdecydowały się na ścięcie włosów w geście solidarności z dziećmi zmagającymi się z chorobą nowotworową, wpierając w ten sposób inicjatywę charytatywną Łatwoganga. Prezenter przeszedł tę przemianę na żywo podczas niedzielnego odcinka programu "Halo tu Polsat". W rolę fryzjera wcielił się Kacper Porębski, znany z występów w osiemnastej odsłonie "Tańca z gwiazdami". Jasper, bo takim pseudonimem posługuje się w sieci, pojawił się w studiu porannego formatu razem ze swoją mamą. Nie przypuszczał jednak, że to właśnie jemu przypadnie zadanie ogolenia głowy prowadzącego, będącego prywatnie partnerem Katarzyny Cichopek.

Jasper opowiada o charytatywnym live'ie Łatwoganga

Podczas wywiadu dla Eska.pl Jasper podzielił się wrażeniami ze swojego udziału w bezpośredniej transmisji organizowanej przez Łatwoganga.

"Samo wejście do tego studia, jaka tam była energia, po prostu wchodzisz i czujesz, że wszyscy mają jeden cel - zrobić jak najwięcej dobrego, pomóc jak najbardziej rozkręcać tę imprezę, bo w sumie ten live to taka domówka. Tam była taka fajna atmosfera, strasznie się cieszę, że zabrałem tam mamę, która finalnie ogoliła mnie na łyso. Tak się cieszyliśmy z tego, że mogliśmy tam przez chwilę być, to był taki zaszczyt!"

Influencer opowiedział również o swoich odczuciach towarzyszących goleniu głowy Macieja Kurzajewskiego na antenie.

Jasper o nowej fryzurze Kurzajewskiego w Polsacie

W niedzielnym wydaniu śniadaniówki "Halo tu Polsat", w trakcie łączenia z live'm Łatwoganga, Maciej Kurzajewski zdecydował się na drastyczne skrócenie włosów. Osobą, która przeprowadziła to cięcie, był Jasper, który wcześniej sam zgolił głowę w ramach zbiórki, z której dochód osiągnął kwotę 250 milionów złotych.

"Kto by pomyślał? Ostatnia rzecz, której się spodziewałem w swoim życiu. Gratuluję mu odwagi, bo to bardzo odważna decyzja. Ten cały live stworzył tyle niesamowitych rzeczy. (...) Bardzo dobrze ta wygląda!" - ocenił w rozmowie z reporterem Eski.

Twórca wspomniał również, że córka Katarzyny Cichopek, Helena, należy do grona jego fanów. Jasper miał sposobność spotkać się z nią podczas przerw w nagraniach poprzedniego odcinka tanecznego show.

