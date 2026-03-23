Jedna wiadomość i miłość wybuchła! Mateusz Pawłowski opowiada, jak poznał piękną Kornelię

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-23 12:14

Miłość potrafi pojawić się w najmniej spodziewanym momencie - nawet w… wiadomości w internecie. Mateusz Pawłowski nie kryje, że właśnie tak zaczęła się jego relacja z ukochaną Kornelią. W rozmowie z "Super Expressem" aktor zdradził, jak wyglądał ich pierwszy kontakt i przyznał wprost: wszystko zaczęło się od jednego, odważnego kroku.

"Taniec z Gwiazdami": Mateusz Pawłowski o ukochanej

Mateusz Pawłowski od pewnego czasu budzi coraz większe zainteresowanie widzów programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie pokazuje ogromne zaangażowanie i determinację, a prywatnie coraz chętniej dzieli się fragmentami swojego życia. Tym razem aktor zdecydował się opowiedzieć o sprawach sercowych. W szczerej rozmowie zdradził, jak poznał swoją partnerkę Kornelię. Okazuje się, że ich historia miłosna zaczęła się bardzo współcześnie - w sieci.

Zobacz też: Co trzeba wiedzieć o Mateuszu Pawłowskim? Kacperek z serialu "rodzinka.pl" jest już dorosły

Tak Mateusz Pawłowski poznał swoją ukochaną. Wszystko nam wyjawił!

W wywiadzie dla "Super Expressu" aktor został zapytany wprost o początki ich znajomości. W internecie trudno znaleźć szczegóły dotyczące ich relacji. Odpowiedź Pawłowskiego była krótka, ale bardzo szczera.

Po prostu napisałem do Korneli i tak to się zaczęło - wyznał nam bez ogródek.

Choć dla wielu osób pierwszy krok w internecie bywa stresujący, aktor nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Jak sam przyznał, dużo większym wyzwaniem jest dla niego udział w popularnym show i występy na żywo przed milionami widzów.

To wcale nie jest aż taka odwaga, jak wystąpienie tutaj na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Powiem szczerze, że to się w ogóle nie da się porównać - dodał.

Zobacz też: Czy ktoś zrozumiał Wygodę? Jego komentarz w "Tańcu z Gwiazdami" wywołał lawinę reakcji

Słowa aktora pokazują, że nawet w świecie show-biznesu początki relacji potrafią być zupełnie zwyczajne. Jedna wiadomość, spontaniczna decyzja i odrobina ciekawości wystarczyły, by rozpocząć historię, która dziś trwa w najlepsze.

Internauci coraz częściej zwracają uwagę na to, że w dobie mediów społecznościowych wiele związków zaczyna się właśnie w podobny sposób. Wystarczy kilka słów, by nawiązać rozmowę, która z czasem może przerodzić się w coś znacznie poważniejszego.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Miłość na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Pawłowski pokaże ukochaną całej Polsce

Zobacz naszą galerię: Jedna wiadomość i miłość wybuchła! Mateusz Pawłowski opowiada, jak poznał piękną Kornelię

Mateusz Pawłowski w odcinku rodzinnym Taniec z Gwiazdami
Galeria zdjęć 48
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Mateusz Pawłowski mówi o swojej ukochanej. Pojawi się w odcinku rodzinnym!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ PAWŁOWSKI