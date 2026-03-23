Jedna wiadomość i miłość wybuchła! Mateusz Pawłowski opowiada, jak poznał piękną Kornelię

"Taniec z Gwiazdami": Mateusz Pawłowski o ukochanej

Mateusz Pawłowski od pewnego czasu budzi coraz większe zainteresowanie widzów programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie pokazuje ogromne zaangażowanie i determinację, a prywatnie coraz chętniej dzieli się fragmentami swojego życia. Tym razem aktor zdecydował się opowiedzieć o sprawach sercowych. W szczerej rozmowie zdradził, jak poznał swoją partnerkę Kornelię. Okazuje się, że ich historia miłosna zaczęła się bardzo współcześnie - w sieci.

Tak Mateusz Pawłowski poznał swoją ukochaną. Wszystko nam wyjawił!

W wywiadzie dla "Super Expressu" aktor został zapytany wprost o początki ich znajomości. W internecie trudno znaleźć szczegóły dotyczące ich relacji. Odpowiedź Pawłowskiego była krótka, ale bardzo szczera.

Po prostu napisałem do Korneli i tak to się zaczęło - wyznał nam bez ogródek.

Choć dla wielu osób pierwszy krok w internecie bywa stresujący, aktor nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Jak sam przyznał, dużo większym wyzwaniem jest dla niego udział w popularnym show i występy na żywo przed milionami widzów.

To wcale nie jest aż taka odwaga, jak wystąpienie tutaj na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Powiem szczerze, że to się w ogóle nie da się porównać - dodał.

Słowa aktora pokazują, że nawet w świecie show-biznesu początki relacji potrafią być zupełnie zwyczajne. Jedna wiadomość, spontaniczna decyzja i odrobina ciekawości wystarczyły, by rozpocząć historię, która dziś trwa w najlepsze.

Internauci coraz częściej zwracają uwagę na to, że w dobie mediów społecznościowych wiele związków zaczyna się właśnie w podobny sposób. Wystarczy kilka słów, by nawiązać rozmowę, która z czasem może przerodzić się w coś znacznie poważniejszego.

Rozmawiała Julita Buczek

48

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie