Joanna Brodzik od 30 lat nie je cukru ani słodyczy! Widać? Wszystko wyjaśniła

Joanna Brodzik może świecić żywieniowym przykładem! Gwiazda wyznała ostatnio, że nie spożywa ani białego cukru, ani słodyczy. I to nie od miesięcy, nawet nie od kilku lat, ale aż od trzech dekad. Jak ona to robi? Wszystko zdradziła.

Joanna Brodzik, znana z takich hitowych seriali jak "Kasia i Tomek" oraz "Magda M.", od lat należy do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Urodziła się 11 stycznia 1973 roku w Krosnie Odrzańskim i niemal od początku wiedziała, że scena to jej przeznaczenie. Swoim urokiem i talentem podbiła serca widzów już wiele lat temu, ale wciąż jest bardzo popularna.

Zaczęła grać jako 22-latka, teraz ma 52 lata i nadal pojawia się to tu, to tam, choć już nie tak często jak dawniej. Gwiazdę, która w maju obchodziła 30-lecie pracy artystycznej, można oglądać na deskach teatrów, a także w programach śniadaniowych i w sieci. Jest też współautorką książki "Ból". A ostatnio pokazała się w programie prowadzonym przez Dorotę Szelągowską i zdecydowała się na ciekawe wyznanie dotyczące diety!

Brodzik zdradziła całą prawdę o swojej relacji z cukrem

Kolejny odcinek "Ej, Stara!" za nami! Dziękujemy, że byliście z nami - czytamy na instagramowym profilu TVN Style.

To właśnie w tym show podczas rozmowy Szelągowskiej i Brodzik wyszło na jaw, że aktorka nie jada cukru ani słodyczy - wcale! I od bardzo dawna.

Od ponad 30 lat nie używam białego cukru ani nie jem żadnej postaci słodyczy, oprócz owoców - wyznała Brodzik.

Dorota Szelągowska nie mogła w to uwierzyć.

Żartujesz! - rzuciła.

A jednak to prawda.

Była uzależniona od cukru

Okazuje się, że gwiazda już wspominała o swojej diecie. Półtora roku wcześniej o cukrze mówiła w innej rozmowie. Wówczas wyznała, skąd pomysł, by cukier i słodycze całkowicie odrzucić.

Wiele lat temu podjęłam decyzję, żeby nie używać białego cukru, ponieważ byłam od białego cukru i połączenia z węglowodanami i laktozą uzależniona. To ma silne działanie uspokajające, tak? Moment, w którym dzięki mądrym ludziom dookoła dowiedziałam się, że to, co sobie robię, to nie jest o miłości do pierogów ze śmietaną tylko o potrzebie, żeby się wyciszyć - opowiadała Joanna Brodzik w "Lajf Noł Makeup".

