Jakiś czas temu ogłoszono, że do ekipy "Dzień Dobry TVN" dołączy Maciej Dowbor. Ta informacja wywołała ogromne poruszenie w sieci. W minioną sobotę znany dziennikarz oraz Sandra Hajduk-Popińska pierwszy raz poprowadzili śniadaniówkę, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. W ekskluzywnej rozmowie z "Super Expressem" nowa para prowadzących wyjawiła prawdę na temat swojej relacji.

Joanna będzie zazdrosna o Macieja? Dowbor opowiedział o relacji z Sandrą Hajduk-Popińską

W trakcie wywiadu postanowiliśmy zapytać Macieja Dowbora oraz Sandrę Hajduk-Popińską o to czy będą ścierać się ze sobą na antenie TVN. Okazuje się, że relacja dziennikarzy należy do wyjątkowych. Wszystko nam zdradzili. Na jaw wyszło również, jakie podejście do kontaktów Macieja i Sandry ma żona Dowbora Joanna Koroniewska.

"Ale powiem ci, że coś jest na rzeczy, bo jak tak..." - powiedział rozbawiony Maciej Dowbor.

Na odpowiedź Sandry nie trzeba było długo czekać. Ponagliła swojego telewizyjnego partnera, aby mówił dalej.

"No mów, mówi. Nie bój się" - zachęciła Dowbora.

Maciej rozpoczął swoją historię od tego, jak zareagowała żona na jego nową telewizyjną partnerkę. Okazuje się, że Joanna Koroniewska jest zachwycona Sandrą. Panie na spokojnie mogłyby się ze sobą dogadać.

"Moja żona tak zobaczyła jakiś fragment rolki czy czegoś, jak mnie tam strofujesz i mówi: Podoba mi się ta Sandra, mój charakter. Ostra zawodniczka" - wyznał w rozmowie z nami Maciej Dowbor.

Sandra była wyraźnie rozbawiona przytoczoną historią i postanowiła pozdrowić Koroniewską.

"Pozdrawiam Asię" - powiedziała Sandra i puściła oko do kamery.

Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska szczerze o pracy w telewizji

Z kolei Maciej Dowbor wyjawił, że praca dziennikarza sprawia mu masę radości. Dodał też, że jeśli ktoś czuje inaczej, to staje się jedynie "wyrobnikiem", a to w show-biznesie widać od razu.

"My chcemy się dobrze bawić, bo to jest taka praca, że jeśli nie daje ci przyjemności, nie daje ci satysfakcji, to stajesz się po prostu wyrobnikiem, a jak w tej pracy stajesz się wyrobnikiem, to widz to widzi, a widz nie lubi albo nieprawdy, albo ściemy. Kogoś takiego, kto widać, że jest tam za karę, albo robi to wyłącznie po to, że to ma być fucha, za którą zarabia pieniądze. Nie, to tak w ogóle nie działa, bo tutaj za te trzy godziny i trzydzieści minut my tak naprawdę zapraszamy widzów do siebie - do swojego mieszkania, do swojego domu, a co to jest za gospodarz, który strzela fochy" - powiedział Maciej Dowbor.

W dalszej części rozmowy Sandra Hajduk-Popińska wyjawiła, jak ważni są dla niej widzowie "DDTVN". Dziennikarka bardzo lubi swoją pracę, dodała również, że miłość do tego, co robi, napędza ją jeszcze bardziej.

"Też nasz widz zaprasza nas do siebie, co też jest ważne, bo jeśli ktoś wybiera pilotem "Dzień Dobry TVN" i wybiera Dowbora i Hajduk, to jest dla nas wielki zaszczyt. To jest bycie codziennie u ludzi w domach, picie z nimi tej przysłowiowej herbaty. No i my to po prostu lubimy, więc to, co powiedział Maciek sympatia do tej roboty, żeby nie powiedzieć nawet miłość do tej pracy, to jest to, co nas napędza" - przyznała w rozmowie z "Super Expressem" Sandra.

