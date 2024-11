Sensacyjne doniesienia o córeczce Joanny Krupy! Trafiła do katolickiej szkoły

Joanna Krupa córka, mąż, rozwód

Joanna Krupa późno została matką. Znana modelka i charakterystyczna jurorka programu "Top Model" urodziła Ashę w 2019 roku. Miała wówczas 40 lat. Ojcem dziewczynki jest Douglas Nunes, obecnie już były mąż Joanny Krupy. Małżonkowie rozwiedli się w 2023 roku. Na temat swojej córki modelka opowiada od czasu do czasu w mediach. Swego czasu zdradziła, że Asha nie zawsze chętnie chodziła do przedszkola. - Są momenty, że nie chce iść, bo ona jest taka, że nie lubi, jak ktoś mówi jej, co ma robić. W szkole masz reguły i do końca to jej nie pasuje. Zabawę uwielbia, ale codziennie nie chce chodzić do przedszkola, więc na siłę tam jej nie daję - mówiła Joanna Krupa w rozmowie z portalem Plotek.pl. W końcu celebrytka zdecydowała się na zmianę placówki. Asha poszła do szkoły katolickiej! Brzmi to sensacyjnie, bo dotychczas raczej nie znaliśmy Joanny Krupy od tej strony religijnej.

Córka Joanny Krupy w katolickiej szkole! "Bardzo ją lubi"

Zmiana miejsca edukacji okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Gwiazda programu "Top Model" o szczegółach opowiedziała w rozmowie z " Co za tydzień".

Chodzi do szkoły, chodziła do przedszkola, teraz chodzi do takiej szkoły, która jest przed tą główną szkołą. Asha w listopadzie skończyła pięć latek, więc do głównej szkoły będzie szła za rok. Zmieniliśmy jej szkołę na katolicką i bardzo ją lubi. Chętnie do niej chodzi, więc ja wtedy mam czas dla siebie. Asha bardzo łatwo się nudzi. Musi być obok koleżanek i kolegów, a jak nie ma szkoły, to jej mama musi wymyślać zabawy

- zdradziła Joanna Krupa, która dba o to, by Asha mówiła po polsku.

Próbuję mówić do niej dużo po polsku. Ona bardzo dużo rozumie i mówi tak jak mamusia, czyli miesza polski z angielskim. Jest taka, że chce wiedzieć, jak jest coś po polsku. Jak nie wie, jak mówić coś po polsku, to się pyta i to jest fajne. Moja mama zawsze mówi do niej po polsku

- wyjawiła modelka.

