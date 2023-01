Joanna Kulig ma na swoim koncie wiele niesamowitych ról. Została doceniona nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Międzynarodowy rozgłos dał jej film "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, choć to nie jedyna produkcja, która pozwoliła jej się rozwinąć. W tym roku, konkretnie 24 czerwca, Kulig będzie obchodzić swoje 40. urodziny. A media właśnie szturmem podbijają wieści, które są dla aktorki bardzo nobilitujące. Wychodzi na to, że Joanna Kulig zrobiła sobie piękny prezent na 40-tkę! Zakasowała konkurencję, zewsząd sypią się dla niej gratulacje. O co chodzi? Kulig zagra z wielkimi gwiazdami światowego kina! Być może premiera nowego filmu z jej udziałem będzie miała miejsce właśnie na jej urodziny. Znamy szczegóły, sprawdźcie poniżej.

Kulig zrobiła sobie piękny prezent na 40-tkę. Sypią się gratulacje, wielka sprawa!

Joanna Kulig wygrała casting i zagrała w filmie "Konx Goes Away" reżyserowanym przez Michalea Keatona. Sam reżyser wcieli się tam w rolę głównego bohatera, czyli tytułowego Johna Knoxa, który jest płatnym mordercą. Lekarze zdiagnozowali mu postępującą demencję, a mężczyzna chce zdążyć odkupić własne winy i uratować życie swojego syna - to tyle, jeśli chodzi o skrót fabuły filmu. W obsadzie, poza Kulig i Keatonem, są wielkie gwiazdy światowego kina, takie jak Al Pacino, Marcia Gay Harden czy James Marsden. Scenariusz do "Knox Goes Away" napisał Gregory Poirier. Obecnie film jest w postprodukcji, nie jest jeszcze znana data jego premiery, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że być może będzie to jeszcze 2023 rok. Dla Joanny Kulig ślemy najszczersze gratulacje!

