Joanna Lazar ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” po raz drugi zostanie mamą. Mówi o cudzie

Joannę Lazar poznaliśmy w 4. edycji randkowego show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć uczestniczka początkowo była zainteresowana Adamem, to szybko okazało się, ze ten wybrał inną kobietę. Ale, jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Asia znalazła prawdziwą miłość i szczęśliwy związek poza programem. Za pośrednictwem Instagrama pozostaje jednak w kontakcie ze swoimi fanami. Właśnie pochwaliła się im, ze wraz z ukochanym spodziewają się drugiego dziecka.

Joanna Lazar pisze o CUDZIE

"Czy wierzycie w cuda ? My od pewnego czasu TAK, ponieważ niemożliwe stało się możliwe. Przedstawiamy Wam nasz CUD. Czekamy na Ciebie" - napisała Asia na swoim profilu. Warto wspomnieć, że kobieta miała w ostatnich miesiącach dość poważne kłopoty zdrowotne, wylądowała nawet z tego powodu w szpitalu. Możliwe, że dlatego to nowe życie jest dla niej cudem. Pod postem padło wiele ciepłych słów - życzeń i gratulacji. My też się do nich przyłączamy, wszystkiego dobrego!

