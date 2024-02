Joanna Liszowska jak królowa lodu. Co się stało z jej twarzą?! Nowe zdjęcia zadziwiają

Joanna Liszowska bez makijażu i doczepianych włosów

Joanna Liszowska to jedna z największych gwiazd polskich seriali, a także bardzo utalentowana wokalistka, która niedawno zaczęła występować na scenie pod pseudonimem "Lisha". Przed laty aktorka w kapitalnym stylu wygrała program "Jak oni śpiewają" na Polsacie. Fani jednak znają Joannę Liszowską przede wszystkim z serialu "Przyjaciółki", gdzie wciela się w postać Patrycji. Mimo że aktorka jest wielką gwiazdą, zdarza jej się pokazać bez perfekcyjnie przygotowanego makijażu. Nie jest też tajemnicą, że Joanna Liszowska doczepia sobie włosy. W naturalnej wersji gwiazda "Przyjaciółek" wygląda równie dobrze jak na czerwonym dywanie po wizycie w salonie piękności. Aktorka właśnie zamieściła swoje nowe zdjęcia z kategorii "natural". Popularna "Lisha" zamieniła się w królową lodu! Co się stało z jej twarzą?

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak Joanna Liszowska wygląda bez makijażu i doczepianych włosów

Joanna Liszowska jak królowa lodu. Wygląda uroczo

Joanna Liszowska na własnej skórze poczuła prawdziwe zimno. Najwyraźniej jednak wprawiło ją to w doskonały nastrój. - Kiedy cudownie zmrozi Ci facjatę i czujesz się absolutnie happy - napisała na Instagramie aktorka, dołączając do wpisu swoje zdjęcia z przemarzniętą twarzą. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" wygląda naprawdę uroczo. Zachwyceni fotkami są także internauci. "Jak pięknie szczęśliwa twarz i radość w oczach. Magicznego dnia", "Jest Pani prześliczną kobietą", "Ładnemu to we wszystkim ładnie", "Zmrożona facjata, to szczęśliwa facjata i w Pani przypadku na dodatek piękna" - czytamy w komentarzach.