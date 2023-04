Joanna Opozda na spacerze z z synkiem. Internauci zachwyceni. Nie mają wątpliwości, do kogo jest podobny

II Turniej mistrzów "Va Banque". Kto awansował do półfinału?

Dotychczas Joanna Opozda nie ujawniała wizerunku swojego syna Vincenta. Aktorka zapewne starała się chronić prywatność syna przed mediami. Jej związek, małżeństwo i rozwód z Antonim Królikowskim dostarczały prasie wystarczającej pożywki. Aktorka wyszła za Królikowskiego w 2021 roku. Ich ślub był szeroko komentowany. Niestety małżeństwo nie przetrwało, para rozeszła się jeszcze przed narodzinami dziecka. Młodzi ludzie nie potrafili się też dogadać w kwestii rozstania i wiele prywatnych spraw wyszło na światło dzienne. Kilka tygodni temu para spotkała się i spekulacje na ich temat nieco ucichły.

Asia Opozda wrzuciła do sieci fotkę z ZOO. Na zdjęciu mały Vincent i szczęśliwa mama

Najwyraźniej uspokojona Joanna wybrała się w niedzielę z synkiem na spacer do ZOO. Przy okazji podziwiania żyraf zrobiła sobie wspólne zdjęcie z synkiem. Opublikowała je na Instagramie, pierwszy raz bez zakrywania twarzy dziecka. Zdjęcie podpisała bardzo prosto: "Cisza, spokój i żyrafy". Na jej twarzy maluje się spokój i lekki uśmiech, dziecko jest zafascynowane otaczającym go światem.

Internauci zachwyceni: "Ślicznie wyglądacie", "Vini cała mama"

Pod postem posypały się gratulacje i komentarze. Fanki Joanny nie mogły się nachwalić urody Vincenta. Jednogłośnie orzekły, że jest bardzo podobny do mamusi. Niektóre z nich w komentarzu dodały, że "na szczęście", wyrażały też nadzieję, że charakter dziecko również będzie miało po mamie. Co na to Antek?

