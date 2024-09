Joanna Opozda na bieżąco śledzi relacje opisujące dramatyczne zmagania mieszkańców zalewanych terenów z powodzią. Wiele osób mieszkających na Dolnym Śląsku musiało się ewakuować, część nie ma prądu, dostępu do bieżącej lub pitnej wody. We Wrocławiu wydano alarm przeciwpowodziowy, a rząd debatował nad powodzią na posiedzeniu nadzwyczajnym. Przygotowywane jest rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Znani i lubiani, szczególnie pochodzący z zalanych terenów, w tym trudnym czasie proponują pomoc. Tak zrobił Artur Chamski czy syn Dagmary Kaźmierskiej. Z kolei Joanna Opozda postanowiła upomnieć się o zwierzęta, które same nie poradzą sobie z falą powodziową.

Część osób ewakuowała się już z terenów zalanych lub zagrożonych żywiołem. Niestety, niektórzy, myśląc o sobie i o dobytku, zapomnieli o zwierzętach. Na instagramowym profilu aktorki pojawiło się zdjęcie psa i mocny opis.

Nie piszcie mi, że ci ludzie nie mieli czasu zabrać swoich zwierząt. No błagam was, był czas na to, żeby się spakować i ewakuować, to nie jest nagłe trzęsienie ziemi, alerty były znacznie wcześniej, takiego pieska czy kota zostawić na pastwę losu? Nieludzkie i tyle. Zdania nie zmienię. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta. To nie są rzeczy, tylko zależne od nas żyjące istoty - pisała wzburzona Opozda.