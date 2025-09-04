Joanna Opozda założyła spódnicę tył na przód! Sara Boruc popędziła, by ją poprawić. Fajne koleżanki?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-04 13:36

Joanna Opozda (37 l.), jako wytrawna bywalczyni salonów, wybrała się na rozdanie ELLE Style Awards. Na stylowe wyjście niezbędny był oczywiście stylowy strój. Opozdę ubrała w ciuszki swojej marki Sara Boruc. Zapomniała jednak załączyć instrukcję, bo Opozda przybyła w spódnicy założonej... tył na przód. Sara szybko zwróciła jej uwagę i w przekręconej kieszeniami do przodu kreacji Joanna udała się na ściankę.

Joanna Opozda zaliczyła POTĘŻNĄ WTOPĘ

Gwiazdy tłumnie przybyły na rozdanie stylowych nagród magazynu "Elle". W tłumie przechadzały się między innymi Małgorzata Rozenek w pomarańczowej mini, Małgorzata Kożuchowska w czarnym komplecie projektu Gosi Baczyńskiej, Maja Bohosiewicz cała na biało czy Marcelina Zawadzka z przystojnym ukochanym Maxem Gloeckerem w bliźniaczych stylizacjach.

Motywem przewodnim i "dress codem" imprezy był "Wall Street", stąd mnogość "za dużych" garniturów na ściance. Joanna Opozda na imprezę założyła czarny komplet od Sary Boruc, która od lat z sukcesami prowadzi swoją markę modową The Mannei. Niestety - Joanna Opozda chyba nie zrozumiała zamysłu projektu koleżanki, bo spódnicę założyła... tyłem do przodu. Rozporek, który powinien być na pupie, był z frontu, a kieszenie - z tyłu. Sara Boruc, gdy zobaczyła Opozdę, szybko pospieszyła w jej kierunku i kazała przekręcić źle założoną spódnicę.

Sara Boruc przekręciła spódnicę Opozdy

Dopiero po naprawieniu "wpadki" pomaszerowały na ściankę, gdzie pozowały razem. Niestety - ich wtopę przyłapali paparazzi, którzy uwiecznili na zdjęciach Joannę Opozdę ubraną tył na przód.

Ubrania firmy Sary Boruc noszą liczne zagraniczne gwiazdy, jak choćby Gigi Hadid, Hailey Bieber czy Kendall Jenner. Nic więc dziwnego, że Joanna Opozda chciała dołączyć do tego zacnego grona. Następnym razem musi być bardziej uważna!

