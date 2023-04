Joanna Opozda została twarzą spodni! Cena zwala z nóg. Skusisz się?

Joanna Opozda została twarzą marki Love and More. Ceny kreacji inspirowanych aktorką przyprawiają o zawrót głowy

Joanna Opozda pojawia się ostatnimi czasy w mediach głównie w kontekście rozstania z Antkiem Królikowskim i towarzyszącym temu skandalom. A co słychać w życiu zawodowym sławnej aktorki? Jak się okazuje, Joanna Opozda wkroczyła do branży modowej, zostając twarzą i współtwórcą marki Love and More. "Joasia była inspiracją i konsultantką przy tworzeniu każdego projektu w kolekcji. Nie wahając się ani chwili, przyjęła propozycję współpracy, dzięki czemu powstała seria kreacji, która z pewnością przyciągnie uwagę wielu kobiet" - piszą twórcy marki. Jak powiodła się ta współpraca? Jest modnie, ale z pewnością nie tanio.

Spodnie czy marynarka za tysiaka, top za 600 złotych. Drożyzna u Opozdy

Za szerokie spodnie z wiskozy, elastanu i poliestru oraz z gumką w pasie trzeba zapłacić niemal tysiąc złotych, bo 950 złotych, za marynarkę "Femme Fatale" ponad tysiaka, bo 1090 złotych. Jeśli ktoś chciałby kupić coś nieco tańszego, ale poczuć się w zamian za to jak piękna Joanna Opozda, ma szansę nabyć złocisty "sensual top" w cenie... 600 złotych. Czy ten szyk jest wart takich pieniędzy? Skusisz się na modowe szaleństwo z Joanną Opozdą, a może darujesz sobie tę przygodę? Głosuj w naszej specjalnej stylowej sondzie!

