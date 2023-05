Joanna Racewicz o śmierci męża Justyny Kowalczyk. Porównuje Hugo do swojego syna

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Katarzyna Figura zmieniła kolor i obcięła włosy. "Mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie"

Gdy w katastrofie smoleńskiej zginął mąż Joanny Racewicz ich syn Igor nie miał jeszcze 2 lat. Hugo Tekieli dwa latka skończy natomiast we wrześniu. Dziennikarka w swoim wpisie skierowanym do Justyny Kowalczyk pisze właśnie o tej zbieżności. - Justynko, tak bardzo, bardzo mi przykro. Tak mocno chciałabym przytulić Ciebie, małego Hugo. Dokładnie tak małego, jak mój Igor wtedy. Ciemna, długa dolina przed Wami. Daleka droga. Zimno, gdy wszyscy znikną. Bo tak jest. Ludzie odchodzą do swoich przestrzeni. Dokładnie wtedy, gdy gasną znicze i więdną kwiaty. Przez noc pójdziecie sami. Za ręce. Chciałabym pocieszyć, dać dobre słowo. Nie umiem. Gdybyś potrzebowała - jestem - napisała Joanna Racewicz na Instagramie.

Tragiczna śmierć męża Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli zginął w Alpach