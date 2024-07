Joanna Racewicz przyłapana w samochodzie! Nie uwierzycie, jakim...

Łzy same cisną się do oczu

Joanna Racewicz weźmie udział w rajdzie

Joanna Racewicz zmieniła luksusowe auto, SUV-a Cuprę, na "malucha", czyli Fiata 126p. Wszystko dlatego, że tego lata zamierza nim pokonać trasę z Warszawy do Monte Cassino w szczytnym celu. Z silnikiem o pojemności 652 cm³ i mocy 26 KM, niewielką przestrzenią w kabinie, bez klimatyzacji i z oknami otwieranymi na korbkę zapewne nie będzie łatwo, ale mobilizuje chęć pomagania innymi

Czy kultowy samochód, który w PRl-u dla wielu Polaków był jednym środkiem lokomocji, zdoła pokonać 3000 km?

Joanna Racewicz przesiadła się na Malucha

Okazuje się, że legendarny "maluch" był... pierwszym samochódem w życiu Joanny Racewicz.

„Doskonale pamiętam naszego pierwszego Malucha. Był koloru kości słoniowej, często zawodził i trzeba go było odpalać na tzw. popych, ale z walizkami na dachu, zjeździliśmy nim najdalsze zakątki Polski”. – wspomina swoje dzieciństwo Joanna Racewicz.

Dziennikarka dołączyła do „Wielkiej Wyprawy Maluchów”, akcji charytatywnej, której celem jest wsparcie dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

"Nie ma takiego drugiego rajdu, jak Wielka Wyprawa Maluchów. Nie ścigamy się z czasem. Ścigamy się na skarbonki, do których zbieramy pieniądze dla dzieci, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych, którym zawalił się świat. Na wsparcie rehabilitacyjne, psychologiczne. życiowe. Za większość tragicznych zdarzeń na drodze odpowiedzialni jesteśmy my, dorośli. Jako uczestnicy WWM jesteśmy ambasadorami bezpiecznej jazdy na drodze. Mamy do pokonania 3000 km, jedziemy przez osiem państw samochodami bez wspomagania kierownicy, bez klimatyzacji, bez wygodnych foteli. Dla wielu, którzy pamiętają zamierzchłe czasy - to też podróż sentymentalna do czasów dzieciństwa. Mnóstwo wspomnień" - wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Racewicz.

"Załoga Joanna Racewicz - Monika Jaskólska melduje się już na trasie, poleca swoją wirtualną puszkę. Będziemy też licytować specjalne koszulki z podpisami uczestników Wyprawy i numerowane komplety opon dla kolekcjonerów. Trzymajcie za nas kciuki" - dodaje w rozmowie z nami dziennikarka

"Wielka Wyprawa Maluchów" dla poszkodowanych dzieci

W „Wielkiej Wyprawie Maluchów” udział bierze aż 80 ekip, w większości męskich. Jako jedne z pierwszych kobiet do akcji przyłączyły się Joanna Racewicz w parze z Moniką Jaskólską, znaną m.in. z akcji przekazania Malucha Tomowi Hanksowi. Do Monte Cassino jadą autem z rocznika 1980, który jako jedyny w całej wyprawie został pomalowany przez dzieci, które przekonały obie panie do udziału w akcji.Wyprawa rozpoczęła się dziś. Kawalkada 80 Maluchów ruszyła spod Pałacu Nauki i Kultury i zmierza do Monte Cassino, miejsca gdzie 80 lat temu polscy żołnierze stoczyli zwycięską bitwę, ale także w miejscowości, gdzie w 1972 roku w zakładach Fiata wyprodukowano pierwsze egzemplarze tego kultowego auta.

Joanna Racewicz nie wytrzymała! Poszło o zmiany w TVP! Mocne słowa byłej prowadzącej "Panoramę"Zgodnie z harmonogramem do Monte Cassino Maluchy mają dotrzeć 12 lipca, a oficjalne zakończenie akcji zaplanowano na 19 lipca na Rynku w Krakowie. Podczas całej wyprawy zbierane będą środki, które następnie zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także na projekty edukacyjne i prewencyjne.Akcję może wesprzeć każdy w serwisie „Zrzutka.pl” klikając TUTAJ. Cel jest ambitny. Uczestnicy akcji chcą zebrać milion euro!

Joanna Racewicz o swoich uczuciach, kiedy rozmawiała z uciekającymi przed wojną Ukraińcami: „Nie sposób było zachować zimną krew"