Tak Joanna Racewicz wyglądała 20 lat temu, gdy prowadziła "Panoramę"! Przez lata przeszła metamorfozę

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek w Polsce. Racewicz karierę w mediach rozpoczęła w latach 90. Jej początki to lokalne media w Zamościu, ale też współpraca z RMF. Szybko przeprowadziła się do Warszawy i trafiła do Teleexpressu. Jednak największą rozpoznawalność zdobyła, gdy zaczęła pojawiać się w telewizji. Została prezenterką w "Panoramie", a Polacy z miejsca ją pokochali. Wystarczy wspomnieć, że Joanna Racewicz została nominowana do Telekamer w 2004 roku. W 2006 roku Racewicz pożegnała się z TVP. Potem zaczęła pojawiać się na antenach TVN. W latach 2007–2010 była dziennikarką TVN prowadzącą cykl „Dom otwarty” w programie Dzień dobry TVN. Była też w TVN Style, gdzie prowadziła program "Sekrety Mądrej Niani" wspólnie z Aleksandrą Wielgus. Do TVP wróciła w 2011 roku i znów trafiła do redakcji "Panoramy". W tym czasie była m.in. prowadzącą „Autorski przegląd prasy” w porannym programie "Pytanie na śniadanie". Przeprowadzała wywiady w ramach cyklu „Kobiecy punkt widzenia”, a w końcu została jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie".

Tak przez lata zmieniła się Joanna Racewicz

Ostatnio na Instagramie Joanna Racewicz podała dalej post z konta tele.nostalgia, prezentujący zdjęcie dziennikarki sprzed 20 lat! Był to rok 2003, a Racewicz prowadziła "Panoramę". Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo. Nosiła wówczas włosy do ramion. Widać, że z biegiem czasu nieco się zmieniła, jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, ale jej uśmiech został taki sam.

