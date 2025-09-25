Joanna Racewicz pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Zaledwie trzy dni temu Joanna Racewicz (51 l.) zachwycała stylizacją podczas wypadu do opery. W czwartkowy wieczór zamiast relacji z kolejnego wyjścia, zamieściła zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka! Niespodziewanie dodała na Instagramie wpis, który zaniepokoił jej obserwujących.

Dziennikarka w poruszających słowach rozpisała się o bólu oraz życiu. Zaznaczyła przy tym, że ból może być ważnym sygnałem ostrzegawczym, który daje znać, że w naszym ciele dzieje się coś złego. Nie wolno go bagatelizować!

Ból nie uszlachetnia. Cierpienie nie czyni nas lepszymi ludźmi. To bzdury wymyślone na doraźne potrzeby. Czasem "ku pocieszeniu serc", czy wymówce. Ból może być dobroczynnym sygnałem, znakiem, że dzieje się coś złego i trzeba szybko reagować. Szukać przyczyny, sprawdzać, nie lekceważyć. Jestem zdania, że lepiej wiedzieć, znać prawdę. To daje szansę na działanie, reakcję, leczenie - napisała Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz ma problemy ze zdrowiem. Co się stało?

W kolejnej części wpisu Racewicz podziękowała lekarzom za opiekę oraz odpowiednią diagnozę. Przy okazji zdradziła, że przeszła kolejną operację. Nie podała, co dokładnie jej dolega. Wiadomo jedynie, że tym razem to jej "zmęczony kręgosłup wołał o naprawę". Teraz powoli wraca do zdrowia.

Tak, jestem spuchnięta i obolała. To też kawałek prawdy o mnie. Nie zawsze jest "czerwony dywan" - napisała na koniec.

To jej kolejna wizyta w szpitalu w ostatnich miesiącach. Pod koniec styczna również publikowała niepokojące nagrana. W marcu znowu potrzebowała pomocy specjalistów. Jak udało się ustalić "Super Expressowi", Joanna Racewicz przechodziła bardzo poważną operację kręgosłupa. Kilka dni później dodała zdjęcie w kołnierzu ortopedycznym.

