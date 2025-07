Joanna Senyszyn ostro o ślubie Kingi Dudy! "To nie jest JEGO MIESZKANIE!"

Zapytaliśmy Joannę Senyszyn o to, co sądzi o kontrowersjach wokół ślubu Kingi Dudy. Niektórym komentującym nie podobało się, że córka Prezydenta, Andrzeja Dudy, na samym końcu jego kadencji wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim.

Ślub odbył się na parterze Pałacu Prezydenckiego, w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, natomiast wesele miało odbyć się w zabytkowym ogrodzie pałacowym, gdzie bawiło się około 50 najbliższych - gości pary. O catering zadbali znani warszawscy restauratorzy - Kręgliccy.

Zobacz również: Ile kosztował "talerzyk" na weselu Kingi Dudy? Takimi frykasami się zajadali

- skomentowała tuż po uroczystości w rozmowie z "Super Expressem" Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Zobacz również: Kinga Duda powiedziała "tak"! Wiemy, kto zapłacił za uroczystość w Pałacu Prezydenckim

To nie przekonuje kandydatki w ostatnich wyborach prezydenckich, Joanny Senyszyn. Zapytana przez nas co sądzi o ślubie Kingi Dudy, nie gryzła się w język:

- To daje sygnał obywatelom, że jak się ma władzę, to należy ją wykorzystywać bezwzględnie, korzystać ze wszystkiego, co się da. I to się obywatelom nie podoba, mnie również się nie podoba, dlatego że pałac prezydencki wbrew temu, co mówi Andrzej Duda, to nie jest jego mieszkanie, to jest oficjalna siedziba Urzędu Prezydenta!