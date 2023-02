Joanna z „Sanatorium miłości” wie jak przedłużyć orgazm!

Asia to barwna postać, która otwarcie mówi zarówno o swoim życiu, jak i o potrzebach seksualnych. Ponad czterdzieści lat spędziła w USA, gdzie pracowała, m.in. jako modelka, razem z eksmężem założyła Teatr Chopina oraz prowadziła agencję pośrednictwa pracy. Porzuciła jednak życie za oceanem i by na stałe osiąść w Polsce. Nie zamierza być jednak sama, ale nie zwiąże się z przypadkowym mężczyzną. Pragnie partnera na życie i do łóżkowych igraszek. - Jestem dosyć wymagająca. Byłam w małżeństwie 11 lat i również byłam zaręczona trzy razy. W umie to miałam bardzo fajnych mężczyzn. Szczerze mówiąc dobrze mi również z samą sobą, ale chciałabym mieć partnera, który daje mi wolność, który wierzy w nasze uczucie, kogoś z kim mogłabym podróżować i chodzić do kina na zasadzie partnerstwa - mówi nam Joanna i przyznaje, że seks również musi ją satysfakcjonować. Klasyczny seks jednak ją nie zadowala. Podczas zbliżeń pragnie czegoś więcej niż tylko zwykłej fizyczności. - Seks? Oczywiście. Seks jest jedną z najlepszych form komunikacji. Chociaż seks, który uprawiamy nie jest do końca spełnieniem. Bardziej wierzę w Isten, który jest połączeniem nie tylko fizycznym, ale odczuwaniem na każdym poziomie. Interesuje mnie tantra, gdzie jest połączenie intelektualne i spirytualne, emocjonalne. Wtedy seks jest nie tylko fizyczny, ale dotyka się duszy i energii partnera. To jest naprawdę inne odczucie - tłumaczy gwiazda show TVP.

Przyznaje, że po powrocie do Polski jeszcze z nikim nie współżyła. - Tutaj w Polsce jeszcze seksu nie miałam, więc nie wiem w jakiej kondycji fizycznej są Polacy - uśmiecha się Joanna. Nie ukrywa, że swoją wiedzę o seksie czerpała z książek, często naukowych, do których lektury zachęcała również swoich amerykańskich kochanków. Dzięki fachowej wiedzy mogła zapewnić sobie dłuższy orgazm. - Przez lata przeczytałam wiele książek o seksie. Jedną nawet „ESO: Extended Sexual Orgasm” dawałam swoim narzeczonym. Warto się zapoznać. Przeczytamy w niej, m.in. o tym, że orgazm może trwać nie parę sekund, ale naprawdę bardzo długo - zauważa piękna seniorka.

Joanna z „Sanatorium miłości" swoim partnerom wręczała książkę o seksie