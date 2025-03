Julia Kamińska pokazała, jak teraz wygląda 86-letnia Krystyna Mazurówna! Widać z bliska jej twarz

Krystyna Mazurówna to kobieta nie do zdarcia. Znakomita tancerka ma tyle energii, że pozazdrościć jej mogą młodsze o kilkadziesiąt lat koleżanki. Jesienią zeszłego (2024) roku paparazzi przyłapali gwiazdę w Warszawie. Obok Krystyny Mazurówny nie dało się przejść obojętnie. Mimo że tancerka na stałe mieszka w Paryżu, do Polski przyjeżdża regularnie.

We wrześniu byłam zaproszona na pokaz kreatorów Paprocki & Brzozowski, tydzień później zaproszono mnie na otwarcie wystawy fotograficznej, a potem, też we wrześniu, zaproszono mnie na wieczór autorski do Chorzowa. Każdorazowo przylatywałam specjalnie z Paryża. Nawet niektórzy dziennikarze są pewni, że mieszkam w Polsce, no bo kto by tak co tydzień latał do Polski i z powrotem?! Kto? Ano ja!