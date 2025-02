Julia Wieniawa ponownie pokazała, jak wygląda jej dzień. Fani mówią o dużej kasie

Julia Wieniawa to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Młoda artystka doskonale wie, co robić, by wzbudzić zainteresowanie fanów oraz mediów. Niedawno dodała na swoje konto w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała, jak wygląda jej dzień. Teraz zrobiła to ponownie. Wywołała burzę!