Julia Wieniawa przerywa milczenie w ważnej sprawie! Zwraca się do kobiet w całej Polsce: "Błagam!"

Julia Wieniawa zdecydowała się na pewnego rodzaju manifest polityczny. Wcześniej podobny film do mediów społecznościowych wrzuciła Anna Lewandowska. Aktorka i piosenkarka również zdecydowała się na złożenie ważnego oświadczenia. Zwróciła się bezpośrednio do kobiet. "Hej, dziewczyno, zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj mnie. Mam dla ciebie pytanie", zaczęła Julia Wieniawa, a jej film już rozchodzi się po social mediach z prędkością światła. W przeciwieństwie do Lewandowskiej, młoda gwiazda postanowiła nie blokować komentarzy. Należy więc spodziewać się tam licznych głosów poparcia, jak i - kto wie - być może oburzenie. Na co dokładnie Julia Wieniawa zwróciła uwagę kobietom w całej Polsce? Poznajcie szczegóły.

Julia Wieniawa przerywa milczenie! Nagrała ważne oświadczenie. Zwraca się do kobiet w całej Polsce

Julia Wieniawa swój filmik zaczęła od pytań, które zadała kobietom w Polsce. "Czy jak otwierasz szafę, to lubisz mieć wybór? Ja też. Czy jak idziesz do restauracji na śniadanie, to lubisz mieć wybór? No, ja też. A jak idziesz do sklepu, to lubisz mieć wybór? Ja też i korzystam z niego". Później skierowała ważne słowa do oglądających.

- Teraz, 15 października, kiedy odbędą się wybory, błagam, skorzystaj z tego wyboru i oddaj swój głos. Tak wiele lat walczyłyśmy o to, żeby mieć prawo głosu, więc skoro je teraz mamy, to nie zmarnujmy tego. Ja idę na wybory, a Ty? - powiedziała Julia Wieniawa.

Pod wideo już pojawiły się pierwsze komentarze, a większość z nich jest bardzo pozytywna. "Julia!", napisała Magda Mołek, wysyłając aktorce serduszka. "Tak jest! Idziemy", dodała Olga Kalicka. "Julia! Kocham", wtóruje Agata Młynarska. Poparcie płynie też od fanów Wieniawy. Przekonała Was?

