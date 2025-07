Juras i Mielewski pocieszają (?) wyrzuconą z pracy Gilon. "Zjem twoje batoniki", "nie ma tego złego"

Karolina Gilon niedawno została mamą cudownego bobasa. Myślała, że jej pozycja w Polsacie pozostanie niezagrożona i po urlopie macierzyńskim wróci do pracy. Tymczasem w "Super Expressie" ustaliliśmy, że choć jej kontrakt w stacji obowiązuje, to Karolina Gilon została wyrzucona z pracy przy formacie "Ninja kontra Ninja", nie wróci też do "Love Island". Teraz Juras i Mielewski, którzy pracują przy pierwszym show, postanowili skomentować sprawę i w dość oryginalny sposób pocieszają Gilon. - Zjem twoje batoniki - mówi Juras. - Nie ma tego złego - dodawał.

i Autor: AKPA