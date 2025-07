Jesień w Polsacie zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. Wszystko za sprawą nowej odsłony "Ninja vs Ninja" – jednego z najbardziej widowiskowych show ostatnich lat. W 11. edycji programu będzie sporo zmian, a największą z nich jest zaskakujący brak Karoliny Gilon, która przez lata była jedną z twarzy formatu. Dla fanów to z pewnością prawdziwy szok!

Karolina Gilon wyrzucona z "Ninja vs Ninja". Polsat nie ma dla niej litości?

W nowym sezonie "Ninja vs Ninja" wezmą udział nie tylko Polacy, ale także reprezentanci takich krajów jak USA, Niemcy, Wielka Brytania, Malta, Litwa czy Szwajcaria. Na torze pojawią się mistrzowie z Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii i Austrii. Emocje z pewnością sięgną zenitu, a poziom trudności będzie jeszcze wyższy niż dotychczas. Niestety Karoliny Gilon zabraknie w nowym sezonie.

Prezenterka, która od drugiej edycji towarzyszyła uczestnikom i ich rodzinom, nie pojawi się w nowym sezonie. Polsat nie podał jednoznacznej przyczyny jej nieobecności, ale wiadomo jednak, że prezenterka niedawno została mamą i od dłuższego czasu nie była aktywna zawodowo. Nie prowadziła również ostatnich sezonów "Love Island".

Co ciekawe, Gilon nie zostanie zastąpiona przez nikogo – rola wspierającego gospodarza po prostu znika z formatu. Decyzja ta spotkała się z mieszanymi opiniami. Dla wielu widzów obecność Karoliny była wsparciem, którego teraz może zabraknąć.

Skontaktowaliśmy się z Polsatem i z tego, co udało nam się dowiedzieć, faktycznie Karoliny Gilon nie będzie ani w "Ninja vs Ninja", ani nie powróci w "Love Island. Wyspa miłości". Udało nam się też ustalić, że ostatecznie nie trafiła też do grona prowadzących "Halo tu Polsat" ani na parkiet "Tańca z Gwiazdami", o czym plotkowano kilka tygodni temu.

W najnowszym sezonie Karolina Gilon nie dostała żadnego nowego programu - powiedział nasz informator związany ze stacją.

Jak ustaliliśmy, oficjalnie Karolina Gilon nadal wiąże z Polsatem kontrakt, natomiast w najbliższym czasie nie ma planów, by wróciła na srebrny ekran.

Udało nam się też dowiedzieć, Karolina już od pewnego czasu była "gumkowana" z różnych projektów w Polsacie. W pierwotnej wersji scenariusza miała się na przykład pojawić na organizowanych przez Polsat wyborach Miss Polski oraz Mistera i Miss Supernational. Tuż przed planowaną imprezą wypadła ze scenariusza, a jej miejsce zajęła... influencerka Marta Lech-Maciejewska, znana w sieci jako Superstyler. Ta ostatnia od niedawna prowadzi programy "Drugie życie sukni ślubnej" czy "10 lat młodsza w 10 dni" w Polsat Café, niedawno gościła też z mamą na wywiadzie u Krzysztofa Ibisza w programie "Demakijaż". Chyba więc władze Polsatu postanowiły skierować swoje sympatie w tę stronę.

