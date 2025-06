Karolina Gilon z przesłodkim bobasem. Ale sensacja na deptaku!

Nazywa go "bandziorem"

Wiktoria Gąsiewska robi się na bóstwo przed "Afryka Express". To jej sposób na zwycięstwo?

I to na oczach fanów!

Marta Wierzbicka wyruszyła na miodowy... weekend. I to w jakim stylu! Spójrzcie na ten samochód!

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z Frankiem w Sopocie. Co za widok!

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostali rodzicami ostatniego dnia stycznia tego roku, ale modelka i prezenterka nie ma zamiaru porzucać kariery. Wręcz przeciwnie - szybciutko wróciła do pracy pokazując, że jest w stanie godzić życie rodzinne i pracę. Niedawno wraz z ukochanym udała się na Polsat Hit Festiwal w Sopocie, gdzie łączyła przyjemne z pożytecznym. Po skończonej pracy w Operze Leśnej miała czas na nadmorskie spacery z małym Frankiem, który jest przesłodki!

Rodzinka budziła niemałą sensację na słynnym nadmorskim deptaku. Bobas był bardzo grzeczny i robił słodkie minki do przechodniów. Jak widać na zdjęciach - młodzi rodzice świetnie sobie radzą z maleństwem! Poza opieką nad malcem zakochani mają też upragniony czas dla siebie. Karolina dostała od partnera piękne kwiaty.

Zobacz również: Karolina Gilon o życiu intymnym po porodzie. "Zielone światło na wszystko!"

Kilkumiesięczny synek Karoliny Gilon niczym model!

Franek to pierwsze dziecko zarówno dla Karoliny Gilon, jak i dla jej partnera - poznanego na planie "Love Island. Wyspa Miłości" Mateusza Świerczyńskiego. Chętnie pokazują w sieci niemal każdy aspekt wychowywania dziecka, a wcześniej też i ciąży, porodu i połogu. Dzielą się z internautami swoimi doświadczeniami z każdego etapu rodzicielstwa.

Zobacz również: Karolina Gilon ujawnia intymne szczegóły połogu: "Chodziłam okrakiem po domu jak pingwin, płacząc"

Jak widać na zdjęciach paparazzi z Sopotu - para raczej nieźle sobie radzi w wychowywaniem bobasa. Według świadków - malec był bardzo grzeczny, cierpliwy i pozował do zdjęć z wrodzoną pewnością siebie. Pewnie ma to po mamusi! Warto przypomnieć, że Gilon zaczynała swoją karierę w TVN-owskim "Top Model". Później wystąpiła w serialu "Miłość na bogato" stacji VIVA Polska i stamtąd trafiła do Polsatu, gdzie prowadziła "Love Island. Wyspa Miłości" oraz "Ninja Warrior Polska".

Zobacz również: Karolina Gilon wraca do formy sprzed ciąży. Chce zrzucić sporo kilogramów

Galerię zdjęć paparazzi Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego z Sopotu znajdziecie pod tekstem