Jurorka show TVP pokazała córkę. 21-letnia Amelia to kopia mamy

Alicja Węgorzewska jest doktorem habilitowanym Sztuk Muzycznych. Od kilku lat komentuje dla TVP słynne Noworoczne Koncerty Wiedeńskie, była także trenerką w show "Bitwa na głosy" w telewizyjnej "Dwójki". Na otwarciu kolejnego sezonu Warszawskiej Opery Kameralnej oprócz jej rodziny pojawili się także: aktor Przemysław Stippa z żoną Pauliną, Jolanta Fajkowska z córką Marią Niklińską, Izabella Krzan, Karolina Szostak, czy też Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Znana śpiewaczka operowa córkę ma z byłym mężem, Peterem Whiskerdem. Para rozwiodła się w tajemnicy w 2017 roku. Powodem rozstania.

Najpierw go zwodziłam, potem za niego wyszłam za mąż, a po 20 latach się rozwiodłam. (...) Peter wyjechał do Holandii, chciał tam pracować, myślał, że przyjadę tam na stałe. Ale to nie jest mój kraj, moje emocje, a poza tym nie wyobrażam sobie, że zostawię wszystko i pojadę do Holandii. Nie rozumiem, dlaczego się odkochał w Polsce. Nie nagle, bo trwało to 12 lat, więc to nie mało - wyznała Alicja Węgorzewska w TVP Kobieta.

Przypomnijmy, że śpiewaczka, swojego byłego męża, który jest Anglikiem poznała w... samolocie z Wiednia do Warszawy. - Usiadł obok mnie niezwykle namolny Anglik. Ja byłam wtedy szczęśliwie zakochana i nie w głowie mi były jakieś flirty. Mój przyszły mąż cierpliwie czekał pół roku. Krążył, dreptał koło mnie i powoli mnie osaczał - mówiła kilka lat temu w "Super Expressie.

Córka podobnie jak mama zajmuje się muzyką. Chodziła do szkoły muzycznej, w klasie fortepianu.

