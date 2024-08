Justin Bieber w marcu 2024 roku skończył 30 lat. Artysta właśnie wtedy dowiedział się, że jego żona jest w ciąży i za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Informacje o ciąży ukrywali jednak przed mediami dość długo. Nie było to łatwo, ponieważ są jedną z najbardziej znanych par show-biznesu i często obserwują fotoreporterzy. Kiedy już niemożliwe było ukrycie okrągłego brzucha - Hailey i Justin ogłosili, że modelka jest w ciąży.

Justin Bieber został ojcem po raz pierwszy

Zakochani są ze sobą od około siedmiu lat, a od sześciu lat są małżeństwem. Ich ślub wywołał ogromne emocje wśród fanek młodego wokalisty. Justin oraz Hailey ogłosili w mediach społecznościowych, że ich pociecha jest już na świecie.

Z instagramowego posta można dowiedzieć się, że para doczekała się synka. Nazwali go Jack. Chłopiec ma także drugie imię - Blues.

W komentarzach pod wzruszającym postem pojawiło się sporo gratulacji. Większość fanów życzyła zdrowia dla pociechy i komplementowała imiona chłopca.

Justin i Hailey - historia miłości

Justin Bieber zyskał popularność w 2008 roku. W kolejnym roku był już wielką gwiazdą, a na koncie miał hity "Baby" czy "Somebody To Love". To właśnie wtedy poznał 14-letnią Hailey Baldwin. Przez następne lata Justin i Hailey pozostali w kontakcie, ale jako znajomi. Bieber był w związku z Seleną Gomez. Dopiero w styczniu 2016 roku Justin Bieber opublikował zdjęcie na swoim instagramowym koncie, na którym całuje Hailey. W jednym z wywiadów wyjawił wtedy nawet, że być może kiedyś się z nią ożeni. Po tamtym wywiadzie ich drogi się rozeszły, a Bieber na nowo związał się z Seleną Gomez. Jednak w lipcu 2018 roku znowu przyłapano go w objęciach Hailey Baldwin, której oświadczył się podczas podróży na Bahamy. Od tego czasu są Hailey i Justin są nierozłączni.

